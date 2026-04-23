ПДВ для ФОП негативно вплине на економіку країни: Южаніна пояснила чому

Купюри по 500 і 1000 гривень, кав'ярня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Поява ПДВ для ФОПів загрожує серйозними економічними наслідками. Так, ФОПи 2 групи та бізнес, який співпрацює з ними очікують, що у разі змін вони закриють близько 500 000 робочих місць. Серйозні втрати загрожують й місцевим бюджетам.

Про це сказала в етері програми День.LIVE народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

Що не так із ініціативою запровадити ПДВ для ФОПів

Ніна Южаніна підкреслила, що у 2025 році ФОПи сплатили за себе і за зайнятих осіб майже 60 млрд гривень єдиного податку. Майже половину з цієї суми отримали місцеві бюджети.

"Хто компенсує єдиний податок? Тут дуже багато питань і додаткових витрат, які лягають на місцеві бюджети без компенсації з державного бюджету", — зауважила Южаніна.

Народна депутатка додала, що у разі змін громади можуть втратити від 25 до 30 млрд гривень доходів, і навіть якщо в центральний бюджет надійдуть близько 40 млрд гривень від ПДВ, то місцеві бюджети все одно не зможуть профінансувати базові потреби.

Нагадаємо, український уряд, як підкреслила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, після тривалих консультацій з європейськими партнерами вирішив відтермінувати запровадження податків для ФОПів.

"МВФ із розумінням поставився до чутливості питання щодо запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів: як для суспільства, так і для парламенту", — сказала Свириденко.

Очільниця уряду також додала, що натомість Кабмін та міжнародні партнери працюватимуть над іншими заходами, які допоможуть забезпечити надходження до бюджету наступного року.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Данська рада з питань біженців реалізує програму для мікро-, малого та середнього бізнесу у низці громад Харківської області. Ті, хто веде підприємницьку діяльність, зможуть отримати 43 000 гривень.

Ще Новини.LIVE розповідали, що агенція ООН відкрила нову програму з фінпідтримки українців під час війни. Так, отримати допомогу до 12 000 гривень зможуть люди, які вимушено залишили свої домівки. На виплати можуть розраховувати, зокрема, ВПО, біженці та постраждалі від обстрілів родини.