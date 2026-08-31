Подарунковий сертифікат від роботодавця: які податки треба платити у 2026 році

Жінка тримає в руках подарунковий сертифікат.Фото: Рexels.com

Українцям, які отримали на роботі подарунок у вигляді сертифіката, не варто хвилюватися — ПДФО і військовий збір платити доведеться далеко не завжди. У 2026 році частина вартості негрошового подарунка не включається до оподатковуваного доходу працівника. Якщо вартість сертифіката перевищує встановлений ліміт, податки нараховують лише на суму перевищення.

Про це повідомили у Державній податковій службі України, повідомляє Новини.LIVE.

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Яка сума подарунка не оподатковується

За Податковим кодексом, частина вартості негрошового подарунка не включається до оподатковуваного доходу. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тому неоподатковуваний ліміт дорівнює 2 161,75 грн.

Це правило поширюється, зокрема, на подарункові сертифікати, які підприємство або інша юридична особа надає фізичній особі. Якщо вартість сертифіката не перевищує 2 161,75 грн, ПДФО та військовий збір із цієї суми не сплачуються.

Ліміт розраховується щодо вартості негрошових подарунків у відповідному місяці. Тому роботодавець має враховувати подарунки, надані працівнику протягом цього періоду.

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Що буде, якщо сертифікат дорожчий

Якщо подарунковий сертифікат коштує більше 2 161,75 грн, оподатковується не вся його вартість, а лише сума перевищення.

Наприклад, якщо роботодавець подарував сертифікат на 3 000 грн, до оподатковуваного доходу включається 838,25 грн — саме стільки становить різниця між його вартістю та неоподатковуваною сумою.

Із суми перевищення утримують:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%.

Для розрахунку ПДФО з негрошового доходу застосовується натуральний коефіцієнт. Для військового збору такий коефіцієнт не застосовується.

Хто сплачує податки

Працівнику не потрібно самостійно розраховувати та перераховувати ПДФО і військовий збір із подарункового сертифіката.

Якщо сертифікат надає підприємство або інша юридична особа, саме вона виступає податковим агентом. Компанія визначає оподатковувану суму, утримує необхідні податки та відображає дохід працівника у відповідній звітності.

Тобто отримувач подарунка не має самостійно перераховувати ці податки лише через те, що роботодавець вручив йому сертифікат.

Чи діє пільга для грошових подарунків

Правило про неоподатковувану суму до 2 161,75 грн стосується саме негрошових подарунків. Грошові виплати під цю пільгу не підпадають.

Тому подарунковий сертифікат потрібно відрізняти від грошової виплати працівнику. Для таких доходів діють інші правила оподаткування.

Що потрібно знати працівнику

Основні правила такі:

подарунок у негрошовій формі в межах 2 161,75 грн не оподатковується ПДФО та військовим збором;

якщо вартість подарунка більша, податки нараховують на суму перевищення;

ставка ПДФО становить 18%, військового збору — 5%;

податковим агентом є юридична особа, яка надала подарунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли українцям доведеться сплачувати податок із подарунків. Оподаткування залежить від вартості подарунка, його виду та того, хто саме його дарує. У деяких випадках отримувач може не сплачувати податки з такого доходу.

Раніше Новини.LIVE також пояснювали, які доходи українців оподатковуються у 2026 році. ПДФО та військовий збір можуть стягуватися не лише із заробітної плати, а й з інших видів доходів. Для кожного виду виплат закон передбачає свої правила та умови оподаткування.