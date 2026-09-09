Податки на стипендію: з якої суми студентам доведеться платити

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Студенти в Україні можуть отримувати стипендії не лише від держави, а й від підприємств та організацій. У 2026 році для таких виплат діє неоподатковуваний ліміт у 4 660 грн на місяць. Якщо сума більша, податки утримують не з усієї стипендії, а лише з частини, яка перевищує встановлений поріг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

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Яка стипендія не оподатковується

У 2026 році сума стипендії до 4 660 грн на місяць не включається до оподатковуваного доходу. Це стосується виплат учням, студентам, курсантам військових навчальних закладів, ординаторам, аспірантам та ад’юнктам, якщо стипендія виплачується юридичною особою за договором із закладом освіти.

Тобто якщо підприємство призначило студенту стипендію у розмірі 4 500 грн на місяць, із цієї суми не утримуватимуть ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір.

Ліміт у 4 660 грн пов'язаний із граничним розміром доходу, визначеним Податковим кодексом України. Саме ця сума використовується у 2026 році для визначення частини стипендії, яка звільняється від оподаткування.

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Що буде, якщо стипендія більша за 4 660 грн

Якщо підприємство виплачує студенту більшу суму, оподатковується лише перевищення над 4 660 грн.

Наприклад, при стипендії 6 000 грн:

4 660 грн — не оподатковуються;

1 340 грн — сума перевищення;

18% ПДФО — 241,20 грн;

5% військового збору — 67 грн;

загальна сума податків — 308,20 грн.

Після утримання податків студент отримає 5 691,80 грн.

При стипендії 7 000 грн оподатковуваною буде сума 2 340 грн. Із неї утримають 18% ПДФО та 5% військового збору.

Хто сплачує податки зі стипендії

Студенту не потрібно самостійно розраховувати та перераховувати ці податки. Податковим агентом є той, хто виплачує стипендію.

Саме підприємство або організація під час нарахування виплати утримує із суми перевищення 18% ПДФО та 5% військового збору, а потім перераховує їх до бюджету. Тому отримувач такої стипендії окремо декларувати цю виплату для сплати зазначених податків не повинен.

Чи всі стипендії понад 4 660 грн оподатковуються

Важливо враховувати джерело виплати та вид стипендії.

Податковий кодекс окремо передбачає, що державні та соціальні виплати, а також державні стипендії України, призначені відповідними нормативними актами, належать до доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу в передбачених законом випадках.

Водночас для звичайної стипендії, яка виплачується підприємством або організацією за договором із навчальним закладом, діє саме ліміт 4 660 грн на місяць. Якщо виплата його перевищує, оподатковується тільки різниця.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що стипендії студентам зростуть удвічі з вересня. Для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна виплата становитиме 4 000 грн, а для окремих спеціальностей — 5 100 грн. Також зростуть іменні та інші спеціальні стипендії.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки податків блогери мають сплачувати з донатів. Якщо добровільні внески не пов'язані з підприємницькою діяльністю, їх можуть оподатковувати як дохід фізичної особи за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору. Загальна ставка у такому випадку становить 23%.