Гроші від OCHA Ukraine — кому виплатять 1 тис. доларів

Гроші від OCHA Ukraine — кому виплатять 1 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:00
Виплати від OCHA Ukraine — кому доступні гранти в 1 тис. доларів
Іноземна валюта у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Жителі трьох українських регіонів можуть зареєструватися у програмі з надання грантів для ведення сільського господарства. Її реалізують за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні (OCHA Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від OCHA Ukraine

Як зазначається, отримати грошову допомогу на ведення сільського господарства можуть родини з північних та південних областей. А саме:

  • у Миколаївській області: Баштанський, Миколаївський райони;
  • у Сумській області: Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;
  • у Чернігівській області: Чернігівський район.

Допомога розрахована на громадян, які належать до вразливих категорій. У зв'язку з цим подати заявки зможуть родини, які: 

  • є внутрішніми переселенцями із зон активних бойових дій/окупованих територій;
  • у яких пошкоджене житло через війну;
  • втратили годувальника у зв'язку з війною.

Розмір допомоги та як подати заявку

Йдеться про грошову допомогу у розмірі 1 тис. доларів США (у гривні за офіційним курсом), яку можна використатися на потреби сільського господарства. Кошти можна спрямувати на купівлю насіння, добрива, інструментів, теплиць, худоби, птиці та кормів.

Обов’язковою умовою є надання звітності (чеків, договорів, накладних).

Для тих, хто хоче зареєструватися у програмі, доступна онлайн-форма.

Відбір учасників відбудеться з урахуванням рівня вразливості домогосподарства.

Нагадаємо, жителі одного з українських регіонів можуть отримати грант до 3 тис. доларів на бізнес. Йдеться про долучення до освітньої програми "Право на бізнес: курс для підприємців".

Також ми писали, що БФ Stabilization support services надасть допомогу жителям Запорізької, Миколаївської, Сумської та Чернігівської області. Йдеться про виплату 11 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші гранти грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
