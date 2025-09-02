Виплати від OCHA Ukraine — кому доступні гранти в 1 тис. доларів

Гроші від OCHA Ukraine — кому виплатять 1 тис. доларів
Жителі трьох українських регіонів можуть зареєструватися у програмі з надання грантів для ведення сільського господарства. Її реалізують за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні (OCHA Ukraine).
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram.
Детальніше про програму допомоги від OCHA Ukraine
Як зазначається, отримати грошову допомогу на ведення сільського господарства можуть родини з північних та південних областей. А саме:
- у Миколаївській області: Баштанський, Миколаївський райони;
- у Сумській області: Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;
- у Чернігівській області: Чернігівський район.
Допомога розрахована на громадян, які належать до вразливих категорій. У зв'язку з цим подати заявки зможуть родини, які:
- є внутрішніми переселенцями із зон активних бойових дій/окупованих територій;
- у яких пошкоджене житло через війну;
- втратили годувальника у зв'язку з війною.
Розмір допомоги та як подати заявку
Йдеться про грошову допомогу у розмірі 1 тис. доларів США (у гривні за офіційним курсом), яку можна використатися на потреби сільського господарства. Кошти можна спрямувати на купівлю насіння, добрива, інструментів, теплиць, худоби, птиці та кормів.
Обов’язковою умовою є надання звітності (чеків, договорів, накладних).
Для тих, хто хоче зареєструватися у програмі, доступна онлайн-форма.
Відбір учасників відбудеться з урахуванням рівня вразливості домогосподарства.
