Виплати від OCHA Ukraine — кому доступні гранти в 1 тис. доларів

Іноземна валюта у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Жителі трьох українських регіонів можуть зареєструватися у програмі з надання грантів для ведення сільського господарства. Її реалізують за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні (OCHA Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від OCHA Ukraine

Як зазначається, отримати грошову допомогу на ведення сільського господарства можуть родини з північних та південних областей. А саме:

у Миколаївській області: Баштанський, Миколаївський райони;

у Сумській області: Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;

у Чернігівській області: Чернігівський район.

Допомога розрахована на громадян, які належать до вразливих категорій. У зв'язку з цим подати заявки зможуть родини, які:

є внутрішніми переселенцями із зон активних бойових дій/окупованих територій;

у яких пошкоджене житло через війну;

втратили годувальника у зв'язку з війною.

Розмір допомоги та як подати заявку

Йдеться про грошову допомогу у розмірі 1 тис. доларів США (у гривні за офіційним курсом), яку можна використатися на потреби сільського господарства. Кошти можна спрямувати на купівлю насіння, добрива, інструментів, теплиць, худоби, птиці та кормів.

Обов’язковою умовою є надання звітності (чеків, договорів, накладних).

Для тих, хто хоче зареєструватися у програмі, доступна онлайн-форма.

Відбір учасників відбудеться з урахуванням рівня вразливості домогосподарства.

Нагадаємо, жителі одного з українських регіонів можуть отримати грант до 3 тис. доларів на бізнес. Йдеться про долучення до освітньої програми "Право на бізнес: курс для підприємців".

Також ми писали, що БФ Stabilization support services надасть допомогу жителям Запорізької, Миколаївської, Сумської та Чернігівської області. Йдеться про виплату 11 тис. грн.