Виплати від УВКБ ООН: де надають для пенсіонерів та людей з І-ІІІ групою інвалідності

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці літа у жителів ще одного українського міста з'явилась можливість зареєструватися у програмі підтримки, яку реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН). Скористатися таким шансом можуть громадяни, які мають соціальні чи економічні вразливості і при цьому були змушені залишити свої оселі через війну.

Про те, кому можна оформити виплати, інформують Новини.LIVE.

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Де доступна грошова допомога від УВКБ ООН

За інформацією пресцентру організації, у рамках програми Управління Верховного комісара ООН у справах біженців кожен член родини залежно від ситуації зможе отримати по 10 800 грн (3 600 грн на три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн).

Відповідна програма доступна для жителів міста Дніпро. Подати запити на виплати матимуть право такі категорії громадян:

внутрішні переселенці, які залишили оселі через загрози життю/обов’язкову евакуацію;

біженці, які повернутись з-за кордону на батьківщину.

При цьому обов'язковою вимогою є дотримання соціально-економічного критерію у вигляді середньомісячного доходу на кожну особу в родині, що не перевищує 8 300 грн. Також звертатимуть увагу на наявність категорії вразливості. Це можуть бути:

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Люди з І-ІІІ групою інвалідності;

Громадяни, які мають серйозні/хронічні захворювання;

Домогосподарства, які очолюють люди віком від 60 років;

Родини, які очолюють люди віком понад 50 років, та не мають доходу;

Самотні матері/батьки неповнолітніх дітей;

Багатодітні родини, де від трьох неповнолітніх дітей;

Вагітні жінки/матері, які мають дитину до трьох років.

Долучитися до програми зможуть домогосподарства з наступними термінами переміщення:

Переїхали через загрози/вимушену евакуацію, мають статус ВПО у період до 45 днів; Перемістилися у період від 46 днів до шести місяців тому через загрози життю/обстріли/обов'язкову евакуацію; Повернулися з інших регіонів додому після вимушеного переміщення (після 24 лютого 2022 року); Прибули з-за кордону не раніше трьох місяців тому та не пізніше одного року тому.

Як подати заявку для участі у програмі та список документів

За даними організації, прийом у місті Дніпро відбуватиметься за попереднім запрошенням. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

"Важлива інформація перед заповненням! Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Дніпро. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Заявники повині зібрати такий список документів:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку в банку;

документ, що підтвердить категорію вразливості;

контктний номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Карітас України надає фінансові гранти на зимування у Полтаві та області. Зокрема, взяти участь можуть місцеві жителі або внутрішні переселенці. Виплати нададуть тим, хто зацікавлений у веденні сільського господарства або постраждали від негативного впливу війни. Гроші виплатять громадянам з І-ІІІ групою інвалідності та домогосподарствам, які очолюють особи віком від 60 років.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у низці регіонів діє програма "Єдність". У її рамках фіндопомогу можуть отримати переселенці або жителі, які мешкають недалеко від лінії фронту або держкордону з РФ. Виплати становлять 1 800 грн або 4 100 грн на кожного за місяць (на тримісячний період).