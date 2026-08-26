Виплати від Карітас: кому доступні фінансові гранти на зимування

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці серпня 2026 року в одному з українських регіонів стартувала нова програма підтримки від представництва благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання фінансових грантів на зимування. Зокрема, долучитися до неї зможуть місцеві мешканці або внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зацікавлені у веденні сільського господарства або зазнали значного впливу війни на дохід від нього.

Про те, за яких умов можна отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Кому і де доступні гранти на зимування від Карітас

Як зазначається, йдеться про втілення ініціативи "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області". У її рамках у регіоні відбудеться реєстрація на гранти на зимування. Зокрема, 26 серпня звернутися за допомогою зможуть мешканці Опішнянської територіальної громади.

"Грант на зимування — це фінансова підтримка для підготовки сільськогосподарського господарства до зимового періоду", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до проєкту з метою отримати грант можуть місцеві мешканці або внутрішні переселенці, які:

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зацікавлені у веденні/розвитку сільського господарства;

зазнали негативного впливу війни на с/г виробництво чи дохід від нього;

не мають наміру переїздити у найближчі шість місяців;

наявна соціальна або економічна вразливість.

Йдеться про такі критерії вразливості:

Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Громадяни з І-ІІІ групою інвалідності; Люди, які мають серйозні або хронічні захворювання; Самотні матері/батьки (опікуни) неповнолітніх дітей; Вагітні жінки/матері, які годують грудьми та мають дитину до трьох років; Домогосподарства, які очолюють люди віком від 60 років; Родини, які очолюють люди 50+ без постійного доходу; Домогосподарства, які втратили джерела доходу, середній місячний дохід не перевищує 8 422 грн на людину.

Важливою умовою у наданні гранту є відсутність за останні шість аналогічної допомоги від інших організацій.

Також фонд запрошує всіх, хто цікавиться сучасними підходами в аграрній справі, взяти участь у навчанні "Городництво на присадибній ділянці".

Як долучитись до реєстрації та необхідні документи

Громадяни, які бажають взяти участь у проєкті представництва благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання фінансових грантів на зимування, повинні прибути з 11:00 26 серпня за адресою: селище Опішня, вул. Перемоги 3 (селищна рада).

З собою потрібно взяти такі документи для реєстрації:

паспорт/ID-картка (Дія);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО для переселенців;

документи, що підтвердять вразливість;

банківський рахунок IBAN;

документи, що підтвердять право власності/користування земельною ділянкою.

За умовами проєкту, гранти можна буде використати виключно на потреби сільського господарства, що пов’язані з підготовкою господарства до зими.

Деталі щодо програми можна дізнатись за телефонами гарячої лінії пн–пт, 9:00–17:00:

050 346 4693;

050 888 7029.

Контакти. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у п’яти областях України діє нова програма "Єдність". У її рамках грошову допомогу зможуть отримати внутрішні переселенці або місцеві жителі, які живуть недалеко від фронту або кордону з РФ. Виплати становлять 1 800 грн на одну особу на місяць або 10 800 грн на пів року.

Ще Новини.LIVE писали про те, що UN Refugee Agency працює у Сумській області, де щодня реєструють громадян зі статусом ВПО у різних населених пунктах. За правилами програми, кожен член родини, залежно від ситуації, отримає по 10 800 грн (3 600 грн на три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн за тримісячний період).