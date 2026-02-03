Виплати для переселенців — де відкрили реєстрацію на грошову допомогу

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У лютому 2026 року благодійний фонд "Посмішка ЮА" відкрив реєстрацію на надання грошової та соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, право на підтримку мають громадяни з інвалідністю, пенсіонери та особи з серйозними захворюваннями.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Детальніше про програму допомоги для ВПО

Як зазначають у благодійному фонді, йдеться про реєстрацію на отримання комплексних послуг із захисту та соціального супроводу внутрішніх переселенців у рамках проєкту "Гідність і турбота: Комплексні послуги із захисту для вразливих евакуйованих осіб". Послуги передбачені для дорослих ВПО (від 18 років) у Пологівському районі Запорізької області.

Проєкт покликаний надати підтримку громадянам, які потрапили у найбільш вразливу ситуацію, зокрема з обмеженою мобільністю. А саме:

особам з інвалідністю;

людям старшого віку;

особам з хронічними захворюваннями;

які не мають доступу до базових послуг, медичної, соціальної чи правової підтримки;

мешкають у місцях тимчасового розміщення/є потреба в індивідуальному супроводі;

евакуювалися /перемістилися у нову громаду у 2025–2026 роках і перебувають на етапі адаптації.

"Послуги кейс-менеджменту в межах проєкту є особливо релевантними для осіб, які нещодавно прибули до нового місця проживання та потребують координації доступу до послуг і підтримки з урахуванням індивідуальних потреб", — йдеться у повідомленні.

Яка передбачена допомога та контакти

У межах проєкту "Гідність і турбота: Комплексні послуги із захисту для вразливих евакуйованих осіб" громадянам нададуть грошову допомогу для покриття критичних потреб (за результатом оцінки). А також:

передбачений індивідуальний соціальний супровід;

надання оцінки потреб та ризиків захисту;

право на психосоціальну підтримку;

юридичну допомогу (документи, соцвиплати, житлові питання);

інформпідтримку щодо послуг у громаді та перенаправлення до сервісів відповідно до потреб.

Уточнити деталі можна за номерами телефонів у будні: з 9:00 до 17:00:

075 1741380.

0751410266.

Проєкт реалізують за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) для посилення системи захисту та підтримки переселенців з обмеженою мобільністю у Запорізькій та Тернопільській областях.

