Виплати для вразливих українців: хто зможе оформити допомогу від 29 000 грн у квітні

У квітні 2026 року соціально вразливим категоріям жителям одного з українських регіонів можна взяти участь у програмі підтримки підприємництва від ERC. У її рамках можна буде отримати гранти від 29 000 грн для розвитку бізнесу під час війни.

Хто зможе долучитися до програми допомоги бізнесу

Йдеться про реалізацію програми, що передбачає надання фінансових грантів на підтримку домогосподарств, які постраждали від негативних наслідків війни.

Взяти участь можуть мешканці Мирівської громади Дніпропетровської області, якщо займаються птахівництвом, кролівництвом, козівництвом, свинарством, бджільництвом, виробництвом м’ясної/молочної продукції, харчової продукції, а також наданням послуг.

Фінансові гранти можна буде витратити на розвиток сільського господарства, зокрема, на ветпослуги, обладнання, інструменти для переробки харчової продукції, велику та дрібну рогату худобу, птицю, різний інвентар.

Взяти участь у програмі можна, якщо заявник належить до однієї з таких груп:

пенсіонери (понад 60 років);

особи з інвалідністю (перша-друга група);

люди з хронічними хворобами;

переселенці;

безробітні;

багатодітні сім'ї;

неповні родини, де є діти;

сім'ї з дітьми до двох років.

У пріоритеті будуть заявники, у яких немає роботи та доходів під час воєнного стану.

Як взяти участь у програмі допомоги

Зареєструватися у програмі підтримки підприємництва у Дніпропетровській області можна до 13 квітня 2026 року, заповнивши спеціальну форму.

Відібрані домогосподарства можуть розраховувати на таку грошову допомогу:

Птахівництво (виробництво яєць/м'яса) — 30 000 грн; Розведення корів (виробництво м’ясної/молочної продукції) — 42 000 грн; Свинарство (виробництво м'яса) — 31 000 грн; Кролівництво, козівництво, інше тваринництво (вівчарство, нутрії), бджільництво — 29 000 грн; Інше сільське господарство (вирощування ягід/овочів) — 31 000 грн; Виробництво харчової продукції: випічка, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів — 42 000 грн; Надання послуг (пошив/ремонт одягу, ремесла, будівництво/ремонт, побутові послуги, послуги краси) — 42 000 грн; Тепличне господарство — 42 000 грн.

Ключовою умовою участі у програмі є відсутність аналогічної допомоги від інших організацій протягом останнього року.

