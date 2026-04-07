Виплати для громадян з I-II групою інвалідності: допомога доступна у трьох областях

Перехожі на вулицях міста.

До 20 квітня 2026 року жителі трьох українських областей можуть подати заявки на оформлення грошової допомоги у розмірі 10 000 грн. У пріоритеті на виплати будуть громадяни з I та II групою інвалідності.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Де доступні виплати для людей з інвалідністю

Як зазначається, йдеться про програму допомоги в межах проєкту SAFE від спільноти "Ліги Сильних.

У рамках проєкту передбачається надання грошових сертифікатів у розмірі до 10 000 грн. Очікується, що загалом допомогу зможуть отримати щонайменше 200 людей у трьох громадах — Стрийській (Львівська область), Миргородській (Полтавська область) та Тростянецькій (Сумська область). Сукупний бюджет на програму становить 2,2 млн грн.

Кошти дозволяється витратити на закриття будь-яких своїх важливих потреб.

У списку громадян, хто також може звернутися за виплатами:

пріоритетність отримають особи з інвалідністю I-II груп;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ветерани війни у період з 2022 до 2026 року;

наявність більш ніж однієї особи з інвалідністю в одній сім’ї;

багатодітні родини;

самотні батьки з дітьми;

громадяни з інвалідністю, яким потрібна стороння допомога;

втрата житла через військові дії;

діти з інвалідністю, у якої один із батьків загинув/зник безвісти під час війни;

особи, вік яких перевищує 75 років;

наявність більш ніж одного з критеріїв та статусів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для попередньої реєстрації у програмі допомоги необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Заявки прийматимуть до 20 квітня включно, однак кінцевий термін можуть продовжити.

Для участі громадяни повинні будуть надати:

заяву та згоду на обробку персональної інформації;

документ з підтвердженням інвалідності;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

інші документи.

У наданні грошової допомоги можуть відмовити, якщо людина вже отримувала таку допомогу за цим проєктом, не надала згоду на обробку персональних даних, якщо закінчилося фінансування чи термін реалізації проєкту, якщо кількість заявок перевищує доступні можливості.

Видача грошових сертифікатів стартує не раніше кінця травня 2026 року.

Деталі щодо допомоги можна уточнити за номером телефону: +38 (093) 938 97 22.

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні вразливі категорії громадян в одному з регіонів можуть подати заявки на участь у програмі підтримки бізнесу від ERC. Передбачається надання допомоги від 29 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН знову надає громадянам допомогу. Однак виплати будуть індивідуальними і залежатимуть від ситуації, в яку потрапила кожна окрема родина. Зокрема, дехто отримає суму у 12 300 грн (за три місяці).