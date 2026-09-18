Фільтр для води: як перевірити якість і заощадити

Людина перевіряє воду. Фото: УНІАН

Перед купівлею фільтра для води варто спочатку перевірити її склад і з’ясувати, які саме показники потребують очищення. Лабораторний аналіз коштує від 1 190 грн, тоді як система зворотного осмосу може обійтися більш ніж у 10 тис. грн. Така перевірка допоможе не купувати дороге обладнання навмання та заощадити кілька тисяч гривень, якщо складної очистки води не потрібно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київводоканал.

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Що відомо про якість води у Києві

Київводоканал повідомляє, що вода для централізованого водопостачання столиці надходить із трьох джерел: приблизно 60% припадає на Десну, 30% — на Дніпро, ще 10% — на артезіанські джерела.

Підприємство контролює якість води цілодобово. На виході з очисних споруд воду щодня перевіряють за 22 показниками, щомісяця — за 48, а щороку — за 76 показниками. У розподільчих мережах Києва контроль проводять у 35 контрольних точках, а головна лабораторія щодня аналізує понад 70 проб.

На сайті Київводоканалу оприлюднені актуальні результати контролю за районами столиці. Станом на 14 вересня 2026 року підприємство зазначає, що якість питної води відповідає чинним державним санітарним нормам.

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Це означає, що перед покупкою дорогого фільтра варто спочатку перевірити інформацію саме для свого району та з'ясувати, чи є проблема із централізованою водою.

Що робити, якщо вода має запах або змінює колір

Якщо з крана тече вода з незвичним запахом, кольором або осадом, не обов'язково одразу купувати фільтр.

Проблема може бути пов'язана не лише з якістю води в міській мережі, а й із внутрішньобудинковими комунікаціями. У такому випадку спочатку варто звернутися до Київводоканалу та повідомити про проблему.

Підприємство зазначає, що у разі погіршення якості води може провести відбір проб та визначити необхідний вид дослідження. Для офіційної перевірки пробу відбирають працівники підприємства, а не сам споживач.

Тому першою дією може бути не покупка фільтра, а звернення до постачальника послуги. Це дозволяє не витрачати гроші на обладнання, якщо причина проблеми пов'язана з конкретною ділянкою мережі.

Скільки коштує аналіз води у Києві

Якщо потрібно перевірити воду самостійно, можна замовити лабораторне дослідження.

Наприклад, лабораторія "Води" у Києві пропонує базовий аналіз на 20 показників. Його звичайна ціна становить 1 500 грн, а актуальна вартість за пропозицією на сайті — 1 190 грн.

До дослідження входять, зокрема, жорсткість, pH, залізо, нітрати, амоній, загальний хлор, сульфати, загальний вміст солей, мутність та інші показники.

Якщо потрібне бактеріологічне дослідження, воно коштує дорожче. У тієї самої лабораторії санітарно-бактеріологічний аналіз на п'ять показників коштує 2 990 грн за актуальною пропозицією.

Тобто для першої оцінки хімічного складу води можна орієнтуватися на 1 190 грн, а додаткові дослідження оплачувати лише за потреби.

Який фільтр можна купити дешевше

Вартість систем очищення води відрізняється у рази.

Наприклад, на сайті Ecosoft фільтр-глечик NEMO коштує 399 грн, а модель Maxima на 5 літрів — 499 грн. При цьому виробник рекомендує міняти картридж у фільтрах-глечиках раз на місяць.

У вересні 2026 року комплект із двох покращених картриджів Ecosoft для глечика коштує 429 грн. Тобто купівля недорогого глечика — це не одноразова витрата: приблизно раз на місяць потрібно закладати в бюджет гроші на заміну картриджа.

Інша категорія — системи зворотного осмосу. Наприклад, Ecosoft Standard із мінералізатором на сайті виробника коштує 7 155 грн, а модель Absolute з мінералізатором — 10 518,75 грн за актуальною ціною.

Отже, різниця між простим фільтром-глечиком і системою зворотного осмосу може становити понад 10 тис. грн.

Як не переплатити за систему очищення

Перед покупкою дорогого фільтра варто діяти у кілька етапів.

Спочатку перевірити актуальні дані Київводоканалу щодо якості води у своєму районі. Якщо є проблеми із запахом, кольором чи осадом, потрібно повідомити про них підприємство та з'ясувати причину.

Якщо потрібна незалежна перевірка, можна замовити лабораторний аналіз. Базове дослідження на 20 показників зараз коштує 1 190 грн.

Лише після отримання результатів варто вибирати систему очищення. Фільтр має відповідати конкретній проблемі води, а не просто мати якомога більше ступенів очищення.

Наприклад, якщо людина збиралася купити систему Ecosoft Absolute за 10 518,75 грн, але після перевірки вирішила, що їй достатньо фільтра-глечика Ecosoft Maxima за 499 грн, різниця у вартості становитиме 10 019,75 грн.

Навіть якщо додати до цього 1 190 грн за лабораторний аналіз, загальні витрати складуть 1 689 грн. Порівняно з покупкою системи за 10 518,75 грн це на 8 829,75 грн дешевше.

Водночас сам аналіз не означає, що дорогий фільтр точно не потрібен. Якщо результати покажуть необхідність складнішого очищення, вони допоможуть підібрати систему саме під виявлені показники, а не купувати її навмання.

Таким чином, перед витратами у кілька тисяч гривень на систему очищення киянам варто спочатку перевірити офіційні дані про воду, за потреби звернутися до Київводоканалу та провести лабораторний аналіз. Витрата 1 190 грн на базове дослідження потенційно може уберегти від необґрунтованої покупки системи за 7–10 тис. грн і більше.

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