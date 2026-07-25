Послуги з гарячого водопостачання й водовідведення: киянам пояснили важливий нюанс

Людина миє руки, гроші на платіжці за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато киян вважають, що постачання гарячої води та гаряче водовідведення — однакові послуги, тож дивуються, коли бачать у платіжках два різні нарахування. Та насправді ці послуги ніяк не пов'язані між собою — їх надають різні підприємства, тож платити потрібно відповідно до отриманих рахунків.

Про це розповіли у комунальному підприємстві Київтеплоенерго, передає Новини.LIVE.

Постачання гарячої води та водовідведення: у чому різниця

Найбільша відмінність, це:

постачанням гарячої води для киян займається Київтеплоенерго;

послугу з відведення стоків гарячої води надає Київводоканал.

У Київтеплоенерго пояснили, чому постачання гарячої води та гаряче водовідведення — різні послуги. Скриншот: Київтеплоенерго/Telegram

Тому споживачі мають передавати показники та платити окремо за кожну з циз двох послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що деякі кияни могли помітити у своїх платіжках нову комунальну послугу — управління багатоквартирним будинком. Платити за неї повинні мешканці будинків, в яких управителів призначали після конкурсів. Їхнім проведенням займалася столична влада.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за розрахунками Київводоканалу, споживачі мають платити за централізоване водопостачання та водовідведення не менше, ніж 82,42 грн за кубометр. На підприємстві такий тариф вважають економічно обгрунтованим.

Ще Новини.LIVE писали, що у Львові вперше з 2022 року переглянули тарифи на воду. Так, з 1 серпня 2026-го загальний тариф зросте до рівня у 56,38 гривень за кубометр. При цьому навіть після перегляду тарифи залишаться економічно неповними.