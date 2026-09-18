Фильтр для воды: как проверить качество и сэкономить

Человек проверяет воду. Фото: УНИАН

Перед покупкой фильтра для воды стоит сначала проверить ее состав и выяснить, какие именно показатели требуют очистки. Лабораторный анализ стоит от 1 190 грн, тогда как система обратного осмоса может обойтись более чем в 10 тыс. грн. Такая проверка поможет не покупать дорогое оборудование наугад и сэкономить несколько тысяч гривен, если сложная очистка воды не требуется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевводоканал.

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Что известно о качестве воды в Киеве

Киевводоканал сообщает, что вода для централизованного водоснабжения столицы поступает из трех источников: примерно 60% приходится на Десну, 30% — на Днепр, еще 10% — на артезианские источники.

Предприятие контролирует качество воды круглосуточно. На выходе из очистных сооружений воду ежедневно проверяют по 22 показателям, ежемесячно — по 48, а ежегодно — по 76 показателям. В распределительных сетях Киева контроль проводится в 35 контрольных точках, а главная лаборатория ежедневно анализирует более 70 проб.

На сайте Киевводоканала опубликованы актуальные результаты контроля по районам столицы. По состоянию на 14 сентября 2026 года предприятие отмечает, что качество питьевой воды соответствует действующим государственным санитарным нормам.

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Это означает, что перед покупкой дорогого фильтра стоит сначала проверить информацию именно для своего района и выяснить, есть ли проблема с централизованным водоснабжением.

Что делать, если вода имеет запах или меняет цвет

Если из крана течет вода с необычным запахом, цветом или осадком, не обязательно сразу покупать фильтр.

Проблема может быть связана не только с качеством воды в городской сети, но и с внутридомовыми коммуникациями. В таком случае сначала стоит обратиться в Киевводоканал и сообщить о проблеме.

Предприятие отмечает, что в случае ухудшения качества воды может провести отбор проб и определить необходимый вид исследования. Для официальной проверки пробу отбирают сотрудники предприятия, а не сам потребитель.

Поэтому первым делом следует не покупать фильтр, а обратиться к поставщику услуги. Это позволяет не тратить деньги на оборудование, если причина проблемы связана с конкретным участком сети.

Сколько стоит анализ воды в Киеве

Если нужно проверить воду самостоятельно, можно заказать лабораторное исследование.

Например, лаборатория "Воды" в Киеве предлагает базовый анализ по 20 показателям. Его обычная цена составляет 1 500 грн, а актуальная стоимость согласно предложению на сайте — 1 190 грн.

В исследование входят, в частности, жесткость, pH, железо, нитраты, аммоний, общий хлор, сульфаты, общее содержание солей, мутность и другие показатели.

Если требуется бактериологическое исследование, оно обойдется дороже. В той же лаборатории санитарно-бактериологический анализ по пяти показателям стоит 2 990 грн по текущему предложению.

То есть для первоначальной оценки химического состава воды можно ориентироваться на 1 190 грн, а дополнительные исследования оплачивать только при необходимости.

Какой фильтр можно купить дешевле

Стоимость систем очистки воды различается в разы.

Например, на сайте Ecosoft фильтр-кувшин NEMO стоит 399 грн, а модель Maxima на 5 литров — 499 грн. При этом производитель рекомендует менять картридж в фильтрах-кувшинах раз в месяц.

В сентябре 2026 года комплект из двух усовершенствованных картриджей Ecosoft для кувшина стоит 429 грн. То есть покупка недорогого кувшина — это не разовая трата: примерно раз в месяц нужно закладывать в бюджет деньги на замену картриджа.

Другая категория — системы обратного осмоса. Например, Ecosoft Standard с минерализатором на сайте производителя стоит 7 155 грн, а модель Absolute с минерализатором — 10 518,75 грн по актуальной цене.

Таким образом, разница между простым фильтром-кувшином и системой обратного осмоса может составить более 10 тыс. грн.

Как не переплатить за систему очистки

Перед покупкой дорогого фильтра стоит действовать в несколько этапов.

Сначала проверьте актуальные данные Киевводоканала о качестве воды в вашем районе. Если есть проблемы с запахом, цветом или осадком, нужно сообщить о них в предприятие и выяснить причину.

Если требуется независимая проверка, можно заказать лабораторный анализ. Базовое исследование по 20 показателям сейчас стоит 1 190 грн.

Только после получения результатов стоит выбирать систему очистки. Фильтр должен соответствовать конкретной проблеме с водой, а не просто иметь как можно больше ступеней очистки.

Например, если человек собирался купить систему Ecosoft Absolute за 10 518,75 грн, но после проверки решила, что ей достаточно фильтра-кувшина Ecosoft Maxima за 499 грн, разница в стоимости составит 10 019,75 грн.

Даже если добавить к этому 1 190 грн за лабораторный анализ, общие расходы составят 1 689 грн. По сравнению с покупкой системы за 10 518,75 грн это на 8 829,75 грн дешевле.

В то же время сам анализ не означает, что дорогой фильтр точно не нужен. Если результаты покажут необходимость более сложной очистки, они помогут подобрать систему именно под выявленные показатели, а не покупать ее наугад.

Таким образом, прежде чем тратить несколько тысяч гривен на систему очистки, киевлянам стоит сначала проверить официальные данные о воде, при необходимости обратиться в Киевводоканал и провести лабораторный анализ. Расходы в размере 1 190 грн на базовое исследование потенциально могут уберечь от необоснованной покупки системы за 7–10 тыс. грн и более.

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