Зарплати в ЗСУ у жовтні — яка очікується індексація, премії та винагороди

У жовтні поточного року грошове забезпечення українських військових залежатиме від посадових окладів, права на доплати, премії та винагороди, що може досягати 170 тис. грн. Також цього місяця передбачена індексація виплат військовим та одноразова допомога для тих, хто уклав перший контракт.

Це передбачено законом №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Базовий розмір грошового забезпечення в ЗСУ у жовтні

У жовтні мінімальна гарантована державою сума грошового забезпечення для рекрутів не зазнає змін, а тому бійці зможуть розраховувати на 20,13 тис. грн. Проте кінцевий розмір виплати може виявитися значно вищим, оскільки передбачені доплати та надбавки, впливають такі чинники як звання, посада, вислуга.

Кожен військовий може самостійно дізнатися, на який рівень грошового забезпечення може претендувати, з огляду на вищевказані фактори. Це можна зробити у кілька кліків на сайті Міністерства оборони завдяки онлайн-калькулятору. Відповідний механізм дозволить внести всі особисті показники (всю інформацію про звання, вислугу років, тарифний розряд можна дізнатися у фінансовому відділі військової частини).

Бойові винагороди, премії та доплати

Нині найбільшим фінансовим джерелом для військових є право на бойові винагороди. Їх надають залежно від місця несення військової служби та рівня виконання завдань у розмірі 30, 50 та 100 тис. грн. Також є можливість на окрему доплату в 70 тис. грн за службу на передовій. Завдяки цьому у деяких випадках загальна сума зможе досягнути 170 тис. грн. Залежно від місця викання завдань та складності передбачені такі винагороди:

100 тис. грн — за участь у бойових діях на передовій, окупованих територіях, або між позиціями ЗСУ та противником. Також вона передбачена для тих, хто виконує завдання з вогневого ураження — ракетникам, артилеристам та підрозділам протиповітряної оборони;

50 тис. грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що управляють підрозділами, зокрема, поза локаціями бойових дій.

30 тис. грн — за бойові чи спецзавдання згідно з бойовими наказами. Зокрема, за інтенсивну підготовку для здійснення воєнних (бойових) дій, всебічного забезпечення війська в районах бойових дій, за розмінуванням поза районами "гарячих точок", за протиповітряне прикриття.

70 тисяч — за безпосереднє виконання бойових, або спеціальних завдань на лінії зіткнення з противником, або в його тилу. Вона не є заміною попередніх виплат, додатковою виплатою, що працює за накопичувальною системою. Право настає за 30 днів перебування на передовій.

Передбачені премії, які не можуть бути меншими за 10% від окладу, а він залежить від військового звання.

Очікуються доплати за знищену ворожу техніку. Зокрема, за знищення автомобіля виплачують по 12 тис. грн, а от за ліквідацію судна першого рангу — понад 240 тис. грн, другого рангу — більш ніж 180 тис. грн, третього рангу — понад 122 тис. грн, четвертого рангу — близько 100 тис. грн.

Виплати за укладення першого контракту

Також дехто з бійців у жовтні отримає одноразову допомогу за підписання першого контракту із ЗСУ. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн у 2025 році). Вони різняться так:

особи рядового складу — вісім прожиткових мінімумів (24,2 тис. грн);

особи сержантського та старшинського складу — дев’ять прожиткових мінімумів (27,2 тис. грн);

особи офіцерського складу — десять прожиткових мінімумів (30,3 тис. грн).

Індексація виплат у жовтні

Також передбачається індексація зарплат. Її в країні проводять у разі перевищення індексу споживчих цін порогового рівня індексації у 103%, що обчислюють наростаючим підсумком. Індекс інфляції за серпень дорівнював мінус 0,2%, від якого залежить рівень індексації у жовтні залежно від того, які базові місяці взяті для здійснення розрахунку.

Оскільки за рекомендацією уряду, цьогоріч індексація обнулена, базовим місяцем радили брати січень, а не грудень, як торік. З огляду на це, вперше можливість здійснення індексації виплат з'явилась у липні. Тоді індекс інфляції дозволив переглянути виплати на: 133 грн, якщо базовим був січень, 105 грн — якщо базовим місяцем був лютий.

У подальші місяці показники індексації не зазнали змін. У зв'язку з цим у жовтні індексація залишиться такою ж: 133 грн та 105 грн.

