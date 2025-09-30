Військовим платять компенсацію за оренду житла — кому надають гроші та що для цього потрібно

Житловий будинок. Фото: УНІАН

З 2025 року ветеранам та учасникам бойових дій (УБД) надають державну грошову компенсацію за оренду житла. Це фінансова підтримка для громадян без власного житла.

Хто може отримати компенсацію

Гроші, як йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у соціальній мережі Facebook, можуть отримати:

українці, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Йдеться про мобілізованих після 24 лютого 2022 року, які на момент оренди житла звільнилися з армії, але ще не отримали УБД, а також про поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які орендують житло, вже звільнилися зі служби, але не мають посвідчення УБД;

ветерани зі статусом УБД або інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та стримували російську агресію.

Допомогу надають тим громадянам, у яких:

житло зруйноване або пошкоджене через бойові дії;

житло перебуває на окупованій чи прифронтовій території.

Також підтримка передбачена для ветеранів, які перебувають на реабілітації більш ніж за 15 км від місця своєї реєстрації.

Скільки виплачують та на який термін призначають компенсацію

Виплату призначають один раз із дати звернення на строк дії договору, але не більш як на пів року. Розмір компенсації не може перевищувати:

двох прожиткових мінімумів — 6 056 тис. гривень у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі;

1,5 прожиткового мінімуму — 4 542 гривень в обласних центрах;

один прожитковий мінімум — 3 028 гривень в інших містах.

Оформити компенсацію можна:

у структурних підрозділах, які відповідають за ветеранську політику;

у ЦНАПах.

Рішення про виплату або відмову претендент отримає за десять робочих днів після реєстрації своєї заяви.

