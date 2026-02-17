Відео
Головна Фінанси Гроші на картках під загрозою — ПриватБанк попередив клієнтів

Гроші на картках під загрозою — ПриватБанк попередив клієнтів

Дата публікації: 17 лютого 2026 17:35
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему — чим небезпечні онлайн-опитування
Картка ПриватБанку на клавіатурі. Фото: Новини.LIVE

В мережі активно поширюється нова шахрайська схема. Зловмисники маскуються під організаторів онлайн-опитувань і обіцяють грошові винагороди, щоб виманити особисті та фінансові дані українців.

Про це йдеться у розсилці ПриватБанку клієнтам, передають Новини.LIVE.

Які повідомлення можуть залишити без грошей

У фінустанові зазначили, що останнім часом в Україні набуває поширення шахрайська схема, пов’язана з онлайн-опитуваннями. Під виглядом виплати грошових призів за участь у простих опитуваннях зловмисники намагаються отримати доступ до банківських даних користувачів. У результаті аферисти списують кошти з карток клієнтів банків.

"Якщо вам надійшло SMS, інформаційне повідомлення, лист тощо про виграш, для отримання якого потрібно терміново сплатити податок, мито або ввести свої персональні дані, —  вас намагаються обдурити шахраї", — попереджають у ПриватБанку. 

Фінансова консультантка Олена Коник розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що за відсутності стабільного або прогнозованого доходу звичайний споживчий кредит може стати фінансовою пасткою. Адже у разі втрати роботи, зменшення заробітної плати або нерегулярних виплат обслуговування боргу стає складним.

"Особливо ризикованими вважаються кредити для осіб із тимчасовою зайнятістю, сезонною роботою або без офіційного працевлаштування. У таких випадках навіть незначне прострочення може призвести до штрафів і погіршення кредитної історії", — зазначила експертка.

Вона пояснила, що споживчі кредити стають небезпечними, коли сукупні щомісячні виплати перевищують безпечний рівень для бюджету — тобто 30-40% щомісячного доходу. Перевищення цього порогу знижує фінансову гнучкість, ускладнює формування заощаджень і робить позичальника вразливим до будь-яких непередбачуваних витрат. 

Раніше ми розповідали, як не потрапити у шахрайську пастку під час онлайн-оплати карткою ПриватБанку.

Також дізнавайтеся, за які дії ПриватБанк може заблокувати картку

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
