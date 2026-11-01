Конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Через війну, обстріли енергетичної інфраструктури та можливі перебої в роботі банків українцям варто мати вдома запас готівки. Його розмір залежить від доходів і щомісячних витрат. Водночас зберігати всі заощадження вдома небезпечно, адже гроші можуть постраждати від пожежі, їх можуть викрасти, а через інфляцію вони поступово втрачатимуть свою купівельну спроможність.

Про це розповіла у коментарі Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

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Скільки грошей варто мати вдома про запас

Під час війни запас готівки допомагає впоратися з непередбачуваними ситуаціями. Наприклад, гроші можуть знадобитися під час тривалих відключень електроенергії або тимчасових перебоїв у роботі банківських сервісів.

Водночас не варто зберігати вдома надто великі суми. Через постійні обстріли та ризики для житла значні грошові заощадження краще розподіляти між різними способами зберігання.

Фінансова консультантка радить визначати розмір готівкового резерву з урахуванням щомісячного доходу та витрат сім'ї.

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За її рекомендацією, сума готівки може бути такою:

за доходу до 20 тис. грн на місяць — від 2 до 10 тис. грн;

за доходу до 40 тис. грн на місяць — від 4 до 20 тис. грн;

за доходу до 100 тис. грн на місяць — від 7 до 40 тис. грн.

Загалом експертка рекомендує мати вдома суму, якої вистачить на 1–1,5 місяця звичайних витрат родини. Решту заощаджень доцільніше тримати на банківських рахунках, депозитах або розподіляти між різними фінансовими інструментами.

Чому небезпечно зберігати всі заощадження вдома

Українське законодавство не обмежує суму готівки, яку людина може зберігати у власному житлі. Однак накопичувати вдома великі суми не варто.

По-перше, гроші можуть викрасти або вони можуть постраждати через пожежу чи інші пошкодження житла. По-друге, готівка, яка просто лежить без використання, поступово втрачає купівельну спроможність через інфляцію. Тобто з часом за ту саму суму можна буде придбати менше товарів і послуг.

Важливо також подбати про безпечне місце для зберігання грошей. Експертка радить використовувати сейф або вогнетривке сховище, яке допоможе захистити не лише готівку, а й документи та коштовності в разі пожежі.

Якщо сейфа немає, гроші можна розподілити між кількома надійними схованками. При цьому не варто розповідати стороннім, де саме зберігаються заощадження, навіть якщо це знайомі люди з близького оточення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи є ліміт на домашні заощадження у 2026 році. Правила фінансового моніторингу застосовують до операцій із коштами, які перевіряють банки та інші фінансові установи. Сам факт зберігання великої суми готівки не є порушенням.

Також Новини.LIVE писали, яку суму можна покласти на картку через термінал. Обмеження можуть відрізнятися залежно від банку та конкретного сервісу. Тому перед внесенням великої суми варто перевірити доступний ліміт на екрані термінала або на офіційному сайті банку.