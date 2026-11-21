Гроші і платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

Переселенці можуть отримувати державну допомогу на проживання та водночас оформити субсидію на комунальні послуги. Для цього навіть не обов'язково мати письмовий договір оренди житла. Є й інші особливості, які можуть вплинути на призначення допомоги та її розмір. Відомо, які правила діють для ВПО та як подати заяву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольгу Алтуніну.

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Чи можуть ВПО отримувати субсидію та допомогу на проживання

Переселенцям дозволено одночасно отримувати обидва види державної підтримки. Відмовлятися від допомоги на проживання заради оформлення субсидії не потрібно. Ба більше, виплати ВПО на проживання не включають до сукупного доходу сім'ї, коли Пенсійний фонд розраховує житлову субсидію.

Ще одна особливість стосується орендованого житла. Якщо родина переселенців винаймає квартиру, самостійно оплачує комунальні послуги, але письмового договору з власником немає, вона все одно може звернутися по субсидію. Допомогу оформлюють за фактичним місцем проживання, яке підтверджується довідкою ВПО.

При цьому в орендованій квартирі можуть бути зареєстровані інші люди. За певних умов їхні доходи та майно не враховуватимуть під час призначення субсидії переселенцям.

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Як оформити субсидію без договору оренди

Для оформлення житлової субсидії потрібно підготувати заяву, декларацію про доходи та довідку ВПО. У довідці має бути правильно зазначена адреса, за якою родина фактично проживає.

Подати документи можна кількома способами:

онлайн через портал Пенсійного фонду України;

через державний портал "Дія";

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП.

Іноді для призначення субсидії можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, якщо виникнуть питання щодо людей, які живуть у квартирі. Перед поданням заяви краще перевірити адресу в довідці ВПО та уточнити інформацію про склад домогосподарства.

Стежити за розглядом заяви можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Якщо ж у призначенні субсидії відмовили, потрібно дізнатися причину. За можливості можна виправити дані або надати документи, яких бракує.

Від чого залежить розмір субсидії для ВПО

Єдиної суми для всіх переселенців немає. Пенсійний фонд розраховує допомогу окремо для кожної родини. Під час призначення враховують:

доходи членів домогосподарства;

кількість людей у сім'ї;

вартість житлово-комунальних послуг;

установлені соціальні нормативи.

Якщо під час оформлення субсидії виникають проблеми або порушуються права переселенців, можна звернутися до Офісу Омбудсмана. Для цього доступні електронна пошта hotline@ombudsman.gov.ua та онлайн-кабінет для звернень.

Раніше Новини.LIVE писали, за яких умов українці старше 60 років можуть отримати субсидію без пенсії. Для цього потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу та хоча б місяць стажу в періоді, за який враховують доходи. Також людина має отримувати державну допомогу малозабезпеченій сім’ї, інакше на субсидію за цими правилами розраховувати не доведеться.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів у листопаді нарахують вікову доплату. Українці віком від 70 років можуть отримувати додатково від 300 до 570 гривень, якщо загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340 гривень. Оформлювати надбавку окремо не потрібно: Пенсійний фонд призначає її за даними державних реєстрів і додає до основної пенсії.