Деньги и квитанция в руках. Фото: Новини.LIVE

Переселенцы могут получать государственную помощь на проживание и одновременно оформить субсидию на коммунальные услуги. Для этого даже не обязательно иметь письменный договор аренды жилья. Есть и другие особенности, которые могут повлиять на назначение помощи и ее размер. Известно, какие правила действуют для ВПЛ и как подать заявление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольгу Алтунину.

Реклама

Могут ли ВПЛ получать субсидию и пособие на проживание

Переселенцам разрешено одновременно получать оба вида государственной поддержки. Отказываться от помощи на проживание ради оформления субсидии не нужно. Более того, выплаты ВПЛ на проживание не включаются в совокупный доход семьи при расчете Пенсионным фондом жилищной субсидии.

Еще одна особенность касается арендованного жилья. Если семья переселенцев снимает квартиру, самостоятельно оплачивает коммунальные услуги, но письменного договора с владельцем нет, она все равно может обратиться за субсидией. Помощь оформляется по фактическому месту проживания, которое подтверждается справкой ВПЛ.

При этом в арендованной квартире могут быть зарегистрированы другие люди. При определенных условиях их доходы и имущество не будут учитываться при назначении субсидии переселенцам.

Читайте также:

Как оформить субсидию без договора аренды

Для оформления жилищной субсидии необходимо подготовить заявление, декларацию о доходах и справку ВПЛ. В справке должен быть правильно указан адрес, по которому семья фактически проживает.

Подать документы можно несколькими способами:

онлайн через портал Пенсионного фонда Украины;

через государственный портал "Дія";

лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП.

Иногда для назначения субсидии могут потребоваться дополнительные документы. Например, если возникнут вопросы относительно людей, проживающих в квартире. Перед подачей заявления лучше проверить адрес в справке ВПЛ и уточнить информацию о составе домохозяйства.

Следить за рассмотрением заявления можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Если же в назначении субсидии отказали, нужно выяснить причину. По возможности можно исправить данные или предоставить недостающие документы.

От чего зависит размер субсидии для ВПЛ

Единой суммы для всех переселенцев нет. Пенсионный фонд рассчитывает помощь отдельно для каждой семьи. При назначении учитываются:

доходы членов домохозяйства;

количество человек в семье;

стоимость жилищно-коммунальных услуг;

установленные социальные нормативы.

Если при оформлении субсидии возникают проблемы или нарушаются права переселенцев, можно обратиться в Офис омбудсмена. Для этого доступны электронная почта hotline@ombudsman.gov.ua и онлайн-кабинет для обращений.

Ранее Новини.LIVE писали, при каких условиях украинцы старше 60 лет могут получить субсидию без пенсии. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и хотя бы месяц стажа в периоде, за который учитываются доходы. Также человек должен получать государственную помощь малообеспеченной семье, иначе на субсидию по этим правилам рассчитывать не придется.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, кому из пенсионеров в ноябре начислят возрастную доплату. Украинцы в возрасте от 70 лет могут получать дополнительно от 300 до 570 гривен, если общая пенсионная выплата не превышает 10 340 гривен. Оформлять надбавку отдельно не нужно: Пенсионный фонд назначает ее на основании данных государственных реестров и добавляет к основной пенсии.