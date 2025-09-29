Відео
Головна Фінанси Допомога для УБД — хто ще може встигнути отримати 1 тис. грн

Допомога для УБД — хто ще може встигнути отримати 1 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:03
Виплата 1 тис. грн для УБД — чому загрожує втрата права на грошову допомогу
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Учасники бойових дій (УБД) можуть невдовзі втратити право на одну з державних разових виплат, якщо вчасно не звернуться до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою та необхідними документами. Йдеться про грошову допомогу в 1 тис. грн, запити на яку приймають лише до кінця поточного місяця.

Про це інформує редакція Новини.LIVE, посилаючись на дані ПФУ.

Читайте також:

Загроза втрати права УБД на разову допомогу в 1 тис. грн

Як пояснили у Пенсійному фонді у соцмережі, цьогоріч низці категорій громадян були передбачені виплати з нагоди Дня Незалежності України. Уряд постановою № 486, встановив розмір виплат для УБД в 1 тис. грн.

Така категорія громадян мала особливі умови на звернення за виплатами. Тим, хто не встиг скористатися правом оформити виплати до 24 серпня, пролонгували термін для подачі заявки з документами до 1 жовтня поточного року. Якщо цього не зробити до вказаної дати, то надалі отримати кошти можливості вже не буде.

Як подати заявку на грошову допомогу

Громадяни зі статусом УБД можуть подавати заявки до терорганів Пенсійного фонду через:

  1. Портал е-послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). 
  2. Особисто в сервісний центр ПФУ/Центр надання адмінпослуг за задекларованою/зареєстрованою адресою проживання/перебування.
  3. Через звичайну пошту — на адресу органу ПФУ.

Для реєстрації в онлайн-режимі потрібно увійти або авторизуватися на сайті Пенсійного фонду за допомогою е-підпису;

  • у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";
  • повідомити паспортні/адресні дані, додати банківські реквізити, копії документів з  підтвердженням права на виплату через  "Додати файл";
  • погодитися з передачею та обробкою даних;
  • вкінці натиснути "Сформувати заяву", "Підписати та відправити в ПФУ".

Раніше повідомлялося, що виплачує держава роботодавцям, які пропонують роботу безробітним ветеранам. Йдеться про підтримку як бізнесу, так і колишніх військових, щоб простіше інтегрувалися у мирне життя. 

Ще ми розповідали, на яку підтримку можуть розраховувати дружини учасників бойових дій з жовтня. Йдеться про різні види соціальної допомоги. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
