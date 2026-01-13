Пенсії та прожитковий мінімум в Україні у 2026 році — як змінились суми

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році підвищився розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить пенсійне забезпечення українських громадян. Відомо, які саме виплати та надбавки зміняться, з огляду на новий показник.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон "Про Держбюджет-2026".

Реклама

Читайте також:

Розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

Рівень прожиткового мінімуму, закріплений у законі про Державний бюджет, є базовою величиною, що дорівнює мінімально необхідній вартості набору харчових продуктів, непродовольчих товарів/послуг на нормальне функціонування громадянина та задоволення ключових потреб.

У закон про головний кошторис уряд заклав зростання відповідного показника для часткової компенсації підвищення споживчих цін, яке прогнозують на рівні 9,9%. Від достатнього рівня соціальних стандартів залежить підтримка найбільш вразливих категорій населення.

Загальний показник прожиткового мініміму зріс з 2920 грн до 3209 грн, а прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився з 2361 грн до 2 595 грн.

Показники прожиткових мінімімів. Джерело: Мінфін

Які зміняться виплати та надбавки через новий показник

Зокрема, розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб вважається гарантованою мінімальною пенсією за віком. Жоден пенсіонер в Україні не може отримувати пенсійну виплату меншу за відповідний показник. Також він впливає на максимальну пенсію, що дорівнює десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

До рівня прожиткового мінімуму прив'язані різні доплати та підвищення до пенсій. Цей показник загалом змінить:

Мінімальні та максимальні пенсії; Доплати за понаднормовий стаж; Надбавки для ветеранів війни; Підвищення пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни; Доплати жертвам нацистських переслідувань; Оновить рівень пенсії за особливі заслуги; Збільшить мінімальні виплати шахтарям; Розмір виплат родинам військових у разі втрати годувальника.

Зокрема, у 2026 році щомісячна надбавка до пенсії для самотніх людей похилого віку, які потребують регулярної допомоги та догляду, зросла з 944,4 грн до 1038 грн (40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Мінімальна пенсійна виплата шахтарям зросла з 7000 грн минулого року до 7785 грн 2026 року.

Доплата жінкам, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей, відповідно до закону за особливі заслуги, зросла з 873 грн до 910 грн.

Доплата за понаднормовий стаж підвищилась з 23,6 грн до 25,95 грн за кожен додатковий рік (не більш ніж 1% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Раніше повідомлялося, що з 1 січня деяким групам громадян перерахували розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто тепер отримує не 7 ти. грн, а щонайменше 7,8 тис. грн.

Також ми писали, як змінилась доплата для самотніх людей пенсійного віку. Її розмір переглянули через нові показники у бюджеті.