Пенсії у 2026 році — кому щомісяця нараховують додатково 800 грн

Українське законодавство дає можливість громадянам щомісяця отримувати більші пенсії за рахунок тривалої трудової діяльності та додаткових років страхового стажу, що перевищує норму. Пенсійний фонд України (ПФУ) показав формулу, за якою визначають, як кожен рік стажу дає певний відсоток доплати під час заслуженого відпочинку.

У Пенсійному фонді поінформували, за яких умов українські громадяни можуть претендувати на доплати за наявності більшого страхового стажу.

Відповідні нарахування за понаднормовий стаж регулює закон 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Загальні вимоги до стажу для права на пенсію такі:

оформлення пенсії у 60 років — 33 роки стажу;

вихід на заслужений відпочинок у 63 роки — 23 роки стажу;

призначення пенсії у 65 років — 15 років стажу.

Деякі громадяни мають значно більшу кількість стажу від стандартних норм. За правилами, понаднормовим стажем вважається:

призначення пенсії до жовтня 2011 року, для стажу понад норму треба мати мінімум 25 років (для чоловіків) та 20 років (для жінок);

призначення пенсії після жовтня 2011-го — 35 років (чоловіки) та 30 років (для жінок).

Понаднормовий страховий стаж гарантує призначення доплати. Її визначають за такою формулою: один додатковий рік, що перевищує норму, надає доплату в 1% від основного розміру пенсії. Сума обмежується 1% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

За яких умов нараховують щомісяця по майже 800 грн

Цього року прожитковий мінімум дорівнює 2 595 грн. З огляду на це, кожен рік понаднормового страхового стажу принесе додатково до пенсії 25,95 грн (2595 × 1%).

Наприклад, якщо людина має десять років стажу понад норму — щомісячна сума пенсійної виплати буде на 259 грн вищою (10х25,95). За наявності 30 років понаднормового страхового стажу — доплата становитиме 778 грн (30х25,95).

У ПФУ уточнюють, що працюючим пенсіонерам нарахують таку доплату, орієнтуючись на рівень прожиткового мінімуму на дату призначення пенсії. Лише після звільнення суму виплати переглянуть, зважаючи на актуальний прожитковий мінімум.

Що ще варто знати про страховий стаж

Згідно із законодавством, страховим стажем вважається виключно той період, коли людина робила внески у не меншому розмірі за мінімально встановлену суму. Тільки такі періоди Пенсійний фонд може враховувати під час призначення пенсії.

Навіть безробітні, які втратили роботу, можуть отримати право на пенсію. Для цього громадяни мають стати на облік у Центр зайнятості. Якщо відбуватиметься надходження страхових внесків, то людині зараховуватиметься це як стаж.

Зокрема, до страхового стажу можуть включити:

період, коли надходила допомога з безробіття (щомісячні нарахування);

час одержання виплат з часткового безробіття;

період професійного навчання/підвищення кваліфікації/перекваліфікації за направленням Центру.

Проте не зарахують до стажу одноразову допомогу, надану для старту бізнесу та час перебування громадянина на обліку, коли не було виплат.

