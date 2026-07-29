Хотіли відкрити ФОП, а втратили доступ до депозитів: за що фінмоніторинг може залишиити людей без грошей

Банківська картка і готівка на столі, засмучений чоловік тримає голову руками. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Приховані комісії, раптове блокування карток або продаж повністю виплаченого боргу колекторам — сумний досвід, з яким українці зустрілись на початку літа. Користувачі залишили понад три сотні скарг на українські банки. Рейтинг поступово знижується, а довіра зникає.

Про проблеми та алгоритми їх вирішення розповів Мінфін, передають Новини.LIVE.

Приховані комісії в Google Pay

Один із клієнтів ОТП Банку повідомив, що під час оплати через сервіс Google Pay у вікні підтвердження підтвердив суму на понад 7 000 гривень. Жодних сповіщень про додаткові платежі чи комісії не було. Однак вже після проведення, користувач побачив, що з рахунку зникло на 76 гривень більше.

ОТП Банк заявив, що коли оплата з великими сумами проводиться онлайн, то застосовується функція 3D-Secure. Вам пропонують обрати спосіб підтвердження оплати та надсилають SMS-код. Зазвичай сервіс не показує комісію до сплати платежу, а лише сам платіж. Тобто, ви маєте 7 000 гривень за товар, то ви за нього і сплачуєте. Проте за користування сервером може стягуватись комісія, яка не видна покупцю.

В банку пояснили, що вікно підтвердження 3D-Secure належить сторонньому сервісу, а не самому ОТП. Комісія, що була стягнута, відповідає тарифам про обслуговування картки. Тож на думку фінустанови — все правомірно.

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Юристи радять у разі такого списання вимагати повернення коштів у банку. За законом, клієнт має бачити загальну суму для списання. Якщо банк відмовляється повертати кошти, то писати скарги до Нацбанку та Держпродспоживслужби.

Приховані платежі Monoбазару

Схожа проблема виникла і в користувачів monobank. Переможниця аукціону на популярному сервісі банку Monoбазар через зміну обставин не змогла викупити лот. Після скасування угоди банк утримав з її картки 10% від загальної суми і відмовився повертати.

Обуренням стало те, що перед проведенням ставки додаток обіцяв повернення грошей, якщо ставку переб'ють. А от застереження про те, що у разі відмови від викупу гроші згорять, заховали глибоко в правилах аукціону.

У банку відповіли, що 10% — це не банківська комісія, а плата за послуги сторонньої компанії-партнера, яка проводила аукціон. З правилами клієнтка погодилась автоматично.

Юристи зазначають, що відображення головної інформації у дрібному шрифті або в прихованих вкладках є маніпулятивним дизайном. Попри те, що правила існують, приховування ризиків порушує права споживача. Завдяки розголосу, банк обіцяє допрацювати інтерфейс, щоб зробити умови видимими людському оку.

Борг погашено, але колектори вимагають гроші

Неприємна ситуація трапилася з клієнтом Приватбанку. Користувач судився з фінустановою щодо конкретної суми боргу. Після кількох років судових розглядів суд чітко визначив суму. Клієнт повністю сплатив все готівкою, а виконавець офіційно закрив справу.

Проте через деякий час чоловік дізнався, що банк ще під час судових процесів продав частину його боргу колекторській компанії, нікого про це не повідомивши. Тепер у його кредитній історії висить заборгованість, а колектори мають підстави вимагати гроші знову.

За законом, якщо борг виплачено в повному обсязі за рішенням суду, зобов'язання скасовується назавжди. Якщо банк не попередив боржника про продаж боргу письмово протягом 10 днів, будь-які виплати на користь банку вважаються законними і повністю закривають борг.

У такій ситуації потрібно вимагати від Українського бюро кредитних історій вилучити помилковий борг, подавши постанови суду та виконавчої служби.

Що робити, якщо в касі немає готівки

Клієнт Альянс Банку заздалегідь попередив відділення, що після завершення терміну депозиту планує забрати 290 тисяч гривень.

Однак коли він прийшов по гроші, виявилося, що там відсутня необхідна сума готівки. Замість видачі усієї суми працівники банку видавали лише частину, а решту просили знімати через банкомати з лімітами по 10 тисяч гривень за одну операцію.

Юристи наголошують, що відсутність готівки у касі через відсутність інкасації — це внутрішня проблема банку. Ця проблема жодним чином не повинна перекладатися на плечі клієнта.

Що робити, якщо банк відмовляє видавати готівку з депозиту:

Подайте письмову вимогу про видачу депозиту з позначкою про вручення на вашому примірнику. Вимагайте письмову відмову. Подайте скаргу на гарячу лінію НБУ.

Хотів відкрити ФОП, а втратив доступ до власних карток

Спроба розпочати власну справу для клієнтки Райффайзен Банку закінчилася блокуванням усіх рахунків. Під час заповнення заяви на відкриття ФОП, банк попросив надати всі дані про майбутніх партнерів та клієнтів. Оскільки бізнес ще навіть не розпочав роботу, жінка відмовилася розголошувати конфіденційну інформацію. Навіть більше — попросила анулювати заявку.

У відповідь банк не лише анулював заяву, а й заблокував особисті картки та депозити жінки. У фінустанові це пояснили вимогами закону про протидію відмиванню коштів. Адже банк має право оцінювати ризики клієнта ще до початку співпраці і блокувати будь-які рахунки, якщо не отримує відповідей на свої запитання.

За словами експертів, фінансова установа дійсно має право перевіряти джерела доходів, але вимагати документи, яких фізично ще не існує — не може. Якщо ви потрапили у подібну ситуацію, направляйте офіційну скаргу керівництву банку та до Національного банку України.

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