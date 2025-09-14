Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Фінанси Українці не отримують призначені субсидії — у чому причина

Українці не отримують призначені субсидії — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:45
Субсидії в Україні — чому громадяни не отримують гроші від держави
Смартфон, гроші та квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Житлові субсидії — важливий вид допомоги для українців, яким через низький рівень доходів важко самостійно платити за комунальні послуги. Та іноді з отриманням допомоги можуть виникати проблеми: субсидію ніби й підтвердили, однак кошти не надходять. 

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, з яких причин виникають такі ситуації.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про затримку субсидій

Здебільшого українцям призначають житлові субсидії у безготівковій формі — держава перераховує гроші одразу на реквізити підприємстві, які надають населенню комунальні послуги. Тож знижка має відображатися у квитанції, але не всі компанії вчасно оновлюють дані.

Реклама

Ще одна поширена проблема — неточні реквізити. Якщо одержувач змінив банк або закрив рахунок і не оновив інформацію, кошти не надійдуть до адресата, повернуться державі або ж "зависнуть".

Також затримки стаються через технічні оновлення в системі "Єдина інформаційна база субсидій". Це відбувається напередодні опалювального сезону, коли українці масово оформлюють субсидії. 

Реклама

Раніше ми розповідали, кому з українців доступна житлова субсидія. Оформити допомогу можуть, зокрема, громадяни з реєстрацією у житловому приміщенні. Дізнавайтесь також, якими будуть субсидії у вересні

комунальні послуги субсидії виплати Мінсоцполітики гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації