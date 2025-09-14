Субсидії в Україні — чому громадяни не отримують гроші від держави

Смартфон, гроші та квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Житлові субсидії — важливий вид допомоги для українців, яким через низький рівень доходів важко самостійно платити за комунальні послуги. Та іноді з отриманням допомоги можуть виникати проблеми: субсидію ніби й підтвердили, однак кошти не надходять.

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, з яких причин виникають такі ситуації.

Детальніше про затримку субсидій

Здебільшого українцям призначають житлові субсидії у безготівковій формі — держава перераховує гроші одразу на реквізити підприємстві, які надають населенню комунальні послуги. Тож знижка має відображатися у квитанції, але не всі компанії вчасно оновлюють дані.

Ще одна поширена проблема — неточні реквізити. Якщо одержувач змінив банк або закрив рахунок і не оновив інформацію, кошти не надійдуть до адресата, повернуться державі або ж "зависнуть".

Також затримки стаються через технічні оновлення в системі "Єдина інформаційна база субсидій". Це відбувається напередодні опалювального сезону, коли українці масово оформлюють субсидії.

Раніше ми розповідали, кому з українців доступна житлова субсидія. Оформити допомогу можуть, зокрема, громадяни з реєстрацією у житловому приміщенні.