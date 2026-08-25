Виплати від Карітас: кому і де доступні виплати для майбутньої зими

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року представництво однієї з найбільших мереж благодійних неприбуткових організацій в країні з надання комплексної підтримки, "Карітас України", приймає заявки від вразливих категорій громадян на забезпечення фінансовою допомогою під час опалювального періоду 2026-2027 років. Реєстрація доступна в одному з українських регіонів.

Про те, хто і де може отримати виплати від фонду, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступні виплати для майбутньої зими

Йдеться про діяльність благодійного фонду "Карітас Полтава" для жителів регіону. У рамках програми "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" місцеві мешканці зможуть отримати грошову допомогу на житлово-комунальні послуги та тверде паливо на проходження зимового періоду 2026/27 років.

Фонд щодня відкриває реєстрацію для нових населених пунктів області. Зокрема, 25 серпня за допомогою можуть звернутися домогосподарства, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, у місті Котельва.

З-поміж критеріїв відбору — наявність вразливості:

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Громадяни з інвалідністю (І-ІІ група/інвалідність з дитинства); Люди похилого віку, яким більш ніж 60 років; Самотні матір чи батько (опікуни) дітей до 18 років; Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років; Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей; Люди з важкими хворобами, що негативно позначається на якості життя та потребують високовартісного лікування; Багатодітні родини, де є від трьох неповнолітніх дітей.

Як зареєструватись у програмі та які потрібні документи

Домогосподарства, які дотримаються вищевказаних вимог, можуть звернутися за оформленням виплат до БФ "Карітас України" з 11:00 25 серпня за адресою: м. Котельва, вул. Полтавський шлях, 224.

З собою потрібно мати такі документи для реєстрації на виплати:

паспорт та ідентифікаційний код (оригінали);

довідка переселенця;

рахунок ІBAN.;

документи, що підтвердять критерій вразливості;

довідка про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7;

довідка про пічне опалення/комунальні послуги.

Також передбачені обмеження:

домогосподарства не отримували аналогічну грошову допомогу у 2026 році;

дохід не перевищує 8 422 грн на кожного в родині.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що наприкінці літа UN Refugee Agency надає у Сумському регіоні грошову допомогу для вразливих категорій громадян. Там щодня відкривають реєстрацію у різних населених пунктах для надання виплат. За умовами програми, кожен член родини отримає або по 10 800 грн (3 600 грн/3 міс.) або 12 300 грн (4 100 грн/3 міс.).

Ще Новини.LIVE писали про те, що у серпні у Харківському регіоні діє грантова програма на отримання професійно-технічної освіти чи підвищення кваліфікації. Її реалізує Данська рада у справах біженців. Громадяни зможуть отримати фінансову допомогу до 1 000 доларів, яку можна витратити на навчання. Зокрема, кошти передбачені для осіб з І-ІІІ групою інвалідності.