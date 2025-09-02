Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Скільки доплачують до пенсії УБД — суми у 2025 році

Скільки доплачують до пенсії УБД — суми у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 18:05
Розмір пенсії УБД — від чого залежить та які є надбавки у 2025 році
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій мають право на низку соціальних гарантій, серед яких — доплати до пенсії. Ці надбавки встановлюються окремо від основного розміру виплат і покликані забезпечити мінімальний рівень соціального захисту для ветеранів.

Новини.LIVE розповідають, які доплати до пенсії передбачені для УБД у 2025 році. 

Реклама
Читайте також:

У якому віці УБД можуть вийти на пенсію

Відповідно до ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення:

Реклама
  • чоловіками — 55 років за наявності  страхового стажу не менше 25 років;
  • жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Які доплати до пенсії передбачені для УБД

В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області пояснили, що до пенсії УБД встановлюються наступні доплати:

Реклама
  • підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2 361 грн, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 грн);
  • цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень відповідно до Закону України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Загальний розмір пенсії для УБД з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше 5 528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня. Доплата нараховується незалежно від виду пенсії.

Раніше ми писали, що статус учасника бойових дій дає право не лише самому військовому, а і його родині на низку соціальних гарантій від держави.

Також дізнавайтеся, які знижки на комунальні послуги діють для УБД у вересні 2025 року.

пенсії УБД військовослужбовці соціальний захист спецпенсії
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації