Розмір пенсії УБД — від чого залежить та які є надбавки у 2025 році

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій мають право на низку соціальних гарантій, серед яких — доплати до пенсії. Ці надбавки встановлюються окремо від основного розміру виплат і покликані забезпечити мінімальний рівень соціального захисту для ветеранів.

Новини.LIVE розповідають, які доплати до пенсії передбачені для УБД у 2025 році.

У якому віці УБД можуть вийти на пенсію

Відповідно до ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення:

чоловіками — 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Які доплати до пенсії передбачені для УБД

В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області пояснили, що до пенсії УБД встановлюються наступні доплати:

підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2 361 грн, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 грн);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень відповідно до Закону України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Загальний розмір пенсії для УБД з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше 5 528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня. Доплата нараховується незалежно від виду пенсії.

