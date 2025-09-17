Відео
Гроші родинам УБД — які фінансові пільги надає держава

Гроші родинам УБД — які фінансові пільги надає держава

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 18:05
Пільги для родин УБД — яка фінансова підтримка їм належить
Гроші у кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовим та ветеранам війни, які отримали статус учасника бойових дій, надають низку пільг. Серед них житлові, комунальні, транспортні і так далі. Також на державну підтримку можуть розраховувати представники сімей УБД. 

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Детальніше про фінансові пільги для УБД

Так, у законі "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей" зазначається, що мобілізованим українцям мають нараховувати зарплату. Якщо вони не можуть отримувати гроші, то їх мають надавати членам сім’ї.

Також дружини УБД, чоловіки яких загинули під час служби, мають одноразову фінансову допомогу, відповідно до постанови Кабміну.  Йдеться про суму у 15 млн гривень. Цю суму дружинам повинні надати після того, як підтвердиться факт проживання з померлим і наявності спільного побуту.

Ще дружинам померлих військових зі статусом УБД надають грошове забезпечення у разі тимчасової непрацездатності. Це 100% середньої зарплати.

Якщо УБД ще за життя визнають людиною з інвалідністю внаслідок загального захворювання чи трудового каліцтва, його дружина почне отримувати:

  • підвищену пенсію;
  • щомісячне довічне фінансове утримання або державну соціальну допомогу – на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також членам сімей військового надають грошову компенсацію за житло, яке учасник бойових дій не отримав за весь час проходження військової служби. А родичів загиблих і зниклих безвісти УБД мають право на покращення житлових умов за місцем перебування.

Раніше ми розповідали, що деякі військовослужбовці можуть безплатно відпочивати у санаторіях. Насамперед це стосується захисників України зі статусом учасників бойових дій. Дізнавайтесь також, які пільги належать дітям УБД

виплати військові пільги війна в Україні УБД
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
