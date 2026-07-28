Виплати від ООН: як ВПО подати заявку на допомогу до 12 300 грн

Чоловік похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Агенція Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, що є глобальною міжурядовою установою, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, відкрила можливість реєстрації на грошову допомогу громадян України у ще одному прифронтову місті у липні 2026 року. У рамках програми, виплати нададуть тільки двом категоріям населення, життя яких порушила війна.

Про те, хто і де може подати заявки, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від ООН

Згідно з інформацією організації, заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" можуть подавати жителі Дніпра. Згідно з умовами, передбачається два розміри фінансової допомоги залежно від обставин: 10 800 та 12 300 грн.

Претендувати на допомогу зможуть громадяни, які належать хоча б до однієї з наведених категорій:

Домогосподарства, що перемістилися та отримали статус внутрішньо переміщеної особи за останні 45 днів у зв'язку із загрозою життю, обстрілами чи обов'язковою евакуацією. Родини, які переїхали та оформили статус внутрішньо переміщеної особи від 46 днів до шести місяців тому на тлі загроз життю, обстрілів чи обов'язкової евакуації. Домогосподарства, які через війну вимушено залишили постійну адресу проживання та повернулися з-за кордону додому (після 24.02.2022 року). Обов’язковою умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому. Родини, які повернулися на місця постійного проживання після вимушеного переїзду в межах країни через воєнні дії (після 24.02.2022 року). Головною умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року.

Також важливим у праві на отриманння допомоги для всіх вищезазначених категорій є низький дохід (до 8 300 грн на одну людину).

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Як подати попередню заявку на виплати

Громадяни, які підпадають під умови програми Агенції Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, повинні подати заявку для попередньої реєстрації (одна заявка на одну родину). Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, проте це не дорівнює згоді на надання допомоги. Йдеться лише про запит для запрошення в офіс у Дніпрі на реєстрацію.

З тими, хто відповідає вищеописаним умовам, організація вийде на зв'язок для запрошення. Якщо цього не сталося, то це означає, що заявник не відповідає умовам реєстрації.

"Важлива інформація перед заповненням! Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Дніпро. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — пояснили організатори.

Також, тільки-но наберуть необхідну кількість людей — гугл-форму для реєстрації автиматично закриють. Після опрацювання записаних громадян організація знову відкриє форму, про що оголосять додатково.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Кропивницькому представництво БФ "Карітас України" запрошує вразливі категорії родин до участі у проєкті з надання фінансових грантів. У рамках програми можна буде оформити від 24 000 до 40 000 грн на професійне навчання або на власну справу, мікробізнес чи діяльність, що передбачає дохід.

Також Новини.LIVE писали, що у чотирьох регіонах України можна отримати допомогу у близько 2 000 євро. Подавати заявки можуть виключно ті, хто мешкає на підконрольних уряду територіях. Допомога передбачена для вразливих груп громадян, які постраждали на тлі війни. Виплати можна буде спрямувати на необхідні засоби для бізнесу: техніку, інструменти та обладнання.