Выплаты в 10 800 грн: где предоставляют людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Помощь в 10 800 грн: где обещают людям с инвалидностью и тем, кому 60+
В июле 2026 года социально уязвимые категории населения одной из украинских областей могут получить единовременную многоцелевую денежную помощь. В частности, рассчитывать на дополнительную поддержку во время военного положения смогут люди с инвалидностью, пожилые граждане и лица, у которых диагностированы тяжелые заболевания.
Об этом говорится в сообщении одного из городских советов, передают Новини.LIVE.
Где и каким категориям населения доступны единовременные выплаты
По информации местных властей, речь идет о предоставлении дополнительной финансовой поддержки жителям города Корюковка Черниговской области.
"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности в других организациях или благотворительных фондах", — говорится в сообщении.
Благодаря благотворительной программе особо уязвимые жители города смогут получить средства на базовые жизненные нужды.
Речь идет о возможности участия в программе следующих категорий населения:
- Домохозяйства, в составе которых есть граждане с I–III группой инвалидности;
- Семьи, в составе которых есть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- Домохозяйства с пожилыми людьми (60+);
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Домохозяйства, в которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет.
В целом необходимо одновременно соблюсти следующие условия для получения права на выплаты:
- проживание в городе Корюковка Черниговской области;
- наличие категории уязвимости;
- отсутствие аналогичной поддержки со стороны других благотворительных фондов в течение последнего года.
Размер финансовой помощи и куда обращаться
В рамках программы поддержки наиболее уязвимых категорий населения во время войны размер единовременной выплаты составит 10 800 грн.
Граждане, которые соответствуют требованиям и нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, могут обратиться для оформления выплат 31 июля 2026 года (до 16:00) в Корюковке Черниговской области в пункт регистрации: укрытие Корюковского лицея № 2.
Для регистрации необходимо иметь при себе оригиналы документов всех членов домохозяйства:
- паспорта всех граждан;
- идентификационные коды;
- свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие фактическое проживание в громаде;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;
- реквизиты банковского счета (IBAN).
Еще Новини.LIVE сообщали, что в ряде территориальных громад Днепропетровской области представительство "Каритас Украины" принимает заявки на предоставление аграрных грантов. Средства выделяются на ведение сельского хозяйства. Оформить их могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ). В рамках программы максимально можно получить 37 800 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, кто может оформить денежную помощь от Австрии. Речь идет о программе, предоставляющей возможность получить гранты на обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Выплаты доступны для социально уязвимых семей, проживающих в Кропивницком. В рамках этой программы можно будет получить от 24 000 грн.