Выплаты в 10 800 грн: где предоставляют людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года социально уязвимые категории населения одной из украинских областей могут получить единовременную многоцелевую денежную помощь. В частности, рассчитывать на дополнительную поддержку во время военного положения смогут люди с инвалидностью, пожилые граждане и лица, у которых диагностированы тяжелые заболевания.

Об этом говорится в сообщении одного из городских советов, передают Новини.LIVE.

Где и каким категориям населения доступны единовременные выплаты

По информации местных властей, речь идет о предоставлении дополнительной финансовой поддержки жителям города Корюковка Черниговской области.

"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности в других организациях или благотворительных фондах", — говорится в сообщении.

Благодаря благотворительной программе особо уязвимые жители города смогут получить средства на базовые жизненные нужды.

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Речь идет о возможности участия в программе следующих категорий населения:

Домохозяйства, в составе которых есть граждане с I–III группой инвалидности; Семьи, в составе которых есть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями; Домохозяйства с пожилыми людьми (60+); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Домохозяйства, в которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В целом необходимо одновременно соблюсти следующие условия для получения права на выплаты:

проживание в городе Корюковка Черниговской области;

наличие категории уязвимости;

отсутствие аналогичной поддержки со стороны других благотворительных фондов в течение последнего года.

Размер финансовой помощи и куда обращаться

В рамках программы поддержки наиболее уязвимых категорий населения во время войны размер единовременной выплаты составит 10 800 грн.

Граждане, которые соответствуют требованиям и нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, могут обратиться для оформления выплат 31 июля 2026 года (до 16:00) в Корюковке Черниговской области в пункт регистрации: укрытие Корюковского лицея № 2.

Для регистрации необходимо иметь при себе оригиналы документов всех членов домохозяйства:

паспорта всех граждан;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие фактическое проживание в громаде;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;

реквизиты банковского счета (IBAN).

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ряде территориальных громад Днепропетровской области представительство "Каритас Украины" принимает заявки на предоставление аграрных грантов. Средства выделяются на ведение сельского хозяйства. Оформить их могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ). В рамках программы максимально можно получить 37 800 грн.

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