Виплати від США: 2 000 грн на квартал нададуть людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

До 20 серпня 2026 року жителі одного з міст України отримали змогу долучитися до програми від американського благодійного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine", що передбачає надання грошової допомоги. У її рамках гарантують надання виплат для двох вразливих груп населення.

Про те, де розпочинається прийом заяв на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Де США нададуть виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам

Йдеться про спільну ініціативу Global Empowerment Mission Ukraine та міжнародних партнерів з надання грошової благодійної допомоги у місті Остер Чернігівської області.

У рамках програми передбачається забезпечення фінансовою підтримкою двох соціально вразливих категорій громадян. Запрошують надавати заявки:

Громадян віком 60 років і старших; Людей, у яких є І чи ІІ група інвалідності.

Благодійники обіцяють надавати допомогу, що становитиме 2 000 грн на квартал.

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"Завдяки співпраці Остерської міської ради з Благодійним фондом Global Empowerment Mission Ukraine та фінансовій підтримці міжнародних донорів Howard G. Buffett Foundation і GEM inc, для жителів нашої громади реалізовується програма грошової благодійної допомоги... Дякуємо нашим міжнародним партнерам за довіру, підтримку та допомогу жителям Остерської громади. Спільними зусиллями ми продовжуємо підтримувати людей, які цього найбільше потребують", — йдеться у повідомленні.

Коли і куди звертатися для реєстрації на виплати

Як зазначається, прийом заяв від громадян з Остера Чернігівської області, які відповідають умовам програми, відбуватиметься до 20 серпня 2026 року включно.

Організатори зауважують, що запит на виплати зможе подати тільки одна людина за однією з категорій: або "60+", або як особа з інвалідністю.

Прийом громадян буде здійснюватися у порядку живої черги у будні з 08:00 до 13:00 (понеділок — п'ятниця) за адресою: м. Остер, укриття Остерського ліцею №1.

Очікується, що щодня прийматимуть на запис для надання благодійної грошової допомоги до 100 осіб. Громадяни повинні для подання заяви підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

витяг про місце реєстрації;

пенсійне посвідчення (для людей, яким понад 60 років);

посвідчення особи з інвалідністю.

Організатори пояснюють, що зарахування виплат буде здійснюватися тільки на картку банку АТ "ПУМБ". Для відкриття рахунку в цьому банку необхідно буде мати один із таких комплектів документів:

паперовий паспорт та ідентифікаційний код;

ID-картка та витяг про зареєстровану адресу проживання;

застосунок "Дія" та "Дія.Підпис" з ID-карткою або закордонним паспортом.

Також важливим є те, що відповідне оголошення стосується виключно жителів міста Остер, тоді як мешканці населених пунктів Остерської громади, які належить до визначених категорій, також матимуть шанс оформити виплати. Однак для цього необхідно буде звернутися до старост своїх старостинських округів, які сповістять про дату, місце та порядок надання документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у трьох областях діє проєкт допомоги, що реалізується благодійними організаціями за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України. Він передбачає надання на бізнес-ідеї до 31 900 грн. Кошти можна буде використати на ведення фермерської чи позафермерської діяльності, зокрема, на птахівництво, тваринництво, овочівництво чи садівництво.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку у низці областей громадяни, які залишили власні домівки через війну, можуть оформити допомогу від UNHCR Ukraine. Зокрема, звертатися із заявками можуть вразливі групи жителів. Зараз відкрито реєстрацію у Сумському регіоні. У рамках програми передбачається надання таких виплат: 10 800 та 12 300 грн.