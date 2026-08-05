Виплати від UHF: кому з українців нарахують допомогу до 31 900 грн у серпні

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року жителі трьох українських областей можуть долучитися до проєкту допомоги, що реалізують спільно благодійні організації за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). У його рамках можна отримати гранти на бізнес-ідею у фермерській або позафермерській сфері.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у Telegram, передають Новини.LIVE.

Кому і де доступні фінансові гранти від UHF у серпні

Як зазначається, благодійна організація "Щедрик" у партнерстві з благодійним фонлом "Право на захист" та за підтримки Гуманітарного фонду для України, що є спеціальним об'єднаним фондом ООН, створеним для швидкого збору та розподілу грошей від міжнародних донорів, розширили дію проєкту, що передбачає надання коштів людям, які постраждали від війни.

У рамках проєкту передбачається можливість оформлення фінансових грантів на запуск власної справи.

"Маєте бізнес-ідею у фермерській або позафермерській сфері? Перевірте, чи ваш район бере участь у проєкті. У нас гарні новини: проєкт "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику" розширює географію", — йдеться у повідомленні.

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Долучитися до участі у проєкті можуть жителі таких регіонів та районів:

Миколаївська область: Миколаївський та Баштанський райони;

Херсонська область: Херсонський та Бериславський райони;

Дніпропетровська область: Нікопольський, Синельниківський, Криворізький райони.

Громадян запрошують подавати заявки за таких умов:

якщо перемістилися протягом останніх шести місяців з окупованих, прифронтових територій або зон активних бойових дій, є статус переселенця чи були евакуйовані;

за останні три місяці отримали поранення чи втратили когось із членів домогосподарства;

протягом останніх трьох місяців було пошкоджено житло, бізнес або втрачено можливість займатися самозайнятою діяльністю через обстріли.

Розмір грошової допомоги та як подати заявку

Згідно з умовами проєкту "Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику", учасники зможуть отримати гранти у розмірі до 31 900 грн.

Допомогу можна буде використати на фермерську чи позафермерську діяльність. А саме:

Птахівництво чи тваринництво; Овочівництво чи садівництво; Ремонт побутової техніки; Будівельні чи ремонтні роботи; Виготовлення меблів; Клінінговий сервіс; Дрібну роздрібну торгівлю; Здійснення ремонту взуття; Домашнє виробництво; Онлайн-діяльність; Швейну справу; Надання послуг краси та догляду; Перекваліфікацію та започаткування нової діяльності.

Якщо у жителів вищевказаних областей є бізнес-ідея та планують відновити власну справу, то можуть заповнити спеціальну анкету.

Однак організатори попередили, що йдеться лише про попередню реєстрацію. Проходження анкетування не дасть повну гарантію на отримання грошової допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що влітку у низці регіонів громадянам, які залишили оселі через війну, надано можливість оформити фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Зокрема, подавати заявки можуть вразливі категорії жителів. Зараз відкрита реєстрація у Сумському регіоні. Передбачається надання по 10 800 та 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що жителі дев'яти областей мають можливість стати учасником програми допомоги від Червоного Хреста. Передбачається реалізація одразу кількох напрямків допомоги тим, хто потребує цього найбільше під час воєнного стану: людям з інвалідністю І-ІІІ групи, родинам з дітьми та тим, хто проживає біля лінії фронту.