Виплати від UNHCR: де і як можна оформити допомогу у 12 300 грн тим, кому 60+

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року у низці областей громадянам, які вимушено залишили власні оселі через війну, доступна можливість отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine — Aгентства ООН у справах біженців. Зокрема, скористатися відповідною можливістю можуть деякі вразливі категорії жителів Сумського регіону.

Про те, як отримати допомогу від організації, розповідає сайт Новини.LIVE.

Кому UNHCR виплатить грошову допомогу

За інформацією організації, жителі Сумської області, що регулярно зазнає інтенсивних атак від РФ, можуть оформити фінансову допомогу за оновленими правилами у рамках плану гуманітарних потреб і реагування на поточний рік. Зокрема, 5-6 серпня відкрита реєстрація для громадян у містах Буринь та Лебедин.

Розраховувати на фінансову підтримку можуть громадяни, які мають статус внутрішньо преміщеної особи або біженця. Виплати нададуть:

Людям, які за останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров’ю; Особам, які постраждали через атаки та потрапили у списки постраждалих, поданих місцевою владою; Переселенцям у тривалому переміщенні (до шести місяців), які мають підвищену вразливість; Людям, які повернулися на адресу постійного проживання чи в Україну після виїзду за межі країни (не раніше трьох місяців тому та не пізніше одного року тому).

За програмою, передбачається надання двох видів грошової допомоги залежно від ситуації та тривалості переміщення: 10 800 та 12 300 грн.

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Також важливо зважати на обмеження:

загальний дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на кожного в домогосподарстві за місяць;

на право на виплати вливатиме факт близькості до фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства, наявність вразливості (пенсіонери, безробітні, які не мають права на пенсію, люди з інвалідністю, багатодітні родини).

Як записатися на виплату грошової допомоги

Громадяни, які бажають подати запит на грошову допомогу від UNHCR Ukraine, повинні подати заявки, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38. У цих двох містах прийом громадян відбуватиметься у різні дати.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Буринь 05 серпня та в м. Лебедин 06 серпня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Також необхідно буде зібрати такий пакет документів (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту очільника домогосподарства (IBAN).

документи з підтвердженням інвалідності чи опіки.

В організації розповіли, що в інших населених пунктах також згодом відкриють можливість подати заявку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що влітку українці можуть оформити допомогу від БФ "Карітас України". Йдеться про реалізацію програми за фінпідтримки Сполучених Штатів. Виплати будуть доступні лише внутрішнім переселенцям, які недавно залишили оселі через загрози від війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що жителі Дніпропетровського, Одеського, Чернігівського, Київського регіонів можуть взяти участь у програмі фіндопомоги, що передбачає надання грантів до 2 600 доларів. На виплати можуть розраховувати вразливі групи громадян, які постраждали від війни.