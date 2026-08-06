Выплаты от США: 2 000 грн в квартал предоставят людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

До 20 августа 2026 года жители одного из городов Украины получили возможность принять участие в программе американского благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine", предусматривающей оказание денежной помощи. В рамках этой программы гарантируется выплата пособий двум уязвимым группам населения.

О том, где начинается прием заявок на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Где США предоставят выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам

Речь идет о совместной инициативе Global Empowerment Mission Ukraine и международных партнеров по предоставлению денежной благотворительной помощи в городе Остер Черниговской области.

В рамках программы предусмотрено оказание финансовой поддержки двум социально уязвимым категориям граждан. Приглашаются к подаче заявок:

Граждане в возрасте 60 лет и старше; Люди, имеющие I или II группу инвалидности.

Благотворители обещают оказывать помощь в размере 2 000 грн в квартал.

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"Благодаря сотрудничеству Остерского городского совета с Благотворительным фондом Global Empowerment Mission Ukraine и финансовой поддержке международных доноров Howard G. Buffett Foundation и GEM inc для жителей нашей громады реализуется программа денежной благотворительной помощи... Благодарим наших международных партнеров за доверие, поддержку и помощь жителям Остерской общины. Совместными усилиями мы продолжаем поддерживать людей, которые в этом больше всего нуждаются", — говорится в сообщении.

Когда и куда обращаться для регистрации на выплаты

Как отмечается, прием заявлений от жителей Остера Черниговской области, соответствующих условиям программы, будет проходить до 20 августа 2026 года включительно.

Организаторы отмечают, что заявку на выплаты сможет подать только один человек по одной из категорий: либо "60+", либо как лицо с инвалидностью.

Прием граждан будет осуществляться в порядке живой очереди в будние дни с 08:00 до 13:00 (понедельник — пятница) по адресу: г. Остер, укрытие Остерского лицея №1.

Ожидается, что ежедневно на запись для получения благотворительной денежной помощи будут принимать до 100 человек. Для подачи заявления граждане должны подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписка о месте регистрации;

пенсионное удостоверение (для лиц старше 60 лет);

удостоверение лица с инвалидностью.

Организаторы поясняют, что зачисление выплат будет осуществляться только на карту банка АО "ПУМБ". Для открытия счета в этом банке необходимо будет иметь один из следующих комплектов документов:

бумажный паспорт и идентификационный код;

ID-карта и выписка о зарегистрированном адресе проживания;

приложения "Дія" и "Дія.Підпис" с ID-картой или заграничным паспортом.

Также важно отметить, что данное объявление касается исключительно жителей города Остер, тогда как жители населенных пунктов Остерской громады, относящиеся к определенным категориям, также смогут оформить выплаты. Однако для этого необходимо будет обратиться к старостам своих старостинских округов, которые сообщат о дате, месте и порядке подачи документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в трех областях действует проект помощи, реализуемый благотворительными организациями при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. Он предусматривает выделение до 31 900 грн на бизнес-идеи. Средства можно будет использовать для ведения фермерской или нефермерской деятельности, в частности, для птицеводства, животноводства, овощеводства или садоводства.

Еще Новини.LIVE писали, что летом в ряде областей граждане, покинувшие свои дома из-за войны, могут оформить помощь от UNHCR Ukraine. В частности, с заявками могут обращаться уязвимые группы населения. Сейчас открыта регистрация в Сумской области. В рамках программы предусмотрено предоставление следующих выплат: 10 800 и 12 300 грн.