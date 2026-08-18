Виплати для українських родин: кому Карітас виплачує до 54 000 грн

Маленька дівчинка з дорослими. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Грошова допомога доступна для жителів ще одного міста з прифронтових областей. За програмою, кожен в родині отримає одноразову виплату.

Про це йдеться у повідомленні однієї з міських рад, інформують Новини.LIVE.

Кому з українських родин доступні виплати від Карітас

Йдеться про поновлення прийому заявок на грошову допомогу у рамках проєкту "Карітас України" у місті Вільнянськ Запорізького регіону.

"БФ "Карітас Запоріжжя" в Запорізькій області відновлює прийом заявок на реєстрацію у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" за підтримки Уряду Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні.

Передбачається надання грошової допомоги населенню, яке постраждало через воєнні дії, на базові потреби. Зокрема, першочергово проводять реєстрацію в населених пунктах, розташованих від 0 до 20 км від лінії розмежування, в умовах постійного ризику.

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Також нададуть підтримку особам, які мешкають у прифронтових громадах до 50 км від фронту за умов:

Громадяни мають низькі доходи/втратили основне джерело доходу під час війни;

Не мають змоги покрити базові життєві потреби та належать до вразливих категорій осіб.

Йдеться про наступні особливості:

Люди з інвалідністю (І-ІІІ група); Громадяни з важкими хворобами; Люди, які потребують дороговартісного лікування; Громадяни, яким більш ніж 60 років та проживають самотньо, або в родині з двох осіб без підтримки працездатних рідних; Самотні батьки та опікуни; Багатодітні родини; Вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Суми виплат та як зареєструватися у програмі

У рамках програми "Карітас України" жителі міста Вільнянськ отримають фіндопомогу у сумі 10 800 грн для кожного члена домогосподарства. З огляду на це, родина з п'яти осіб зможе розраховувати на суму 54 000 грн. Йдеться про нарахування одноразової виплати, розрахованої на покриття основних потреб протягом шести місяців.

Для попередньої реєстрації у програмі, потрібно подати заявку за формою.

За умови відповідності критеріям вразливості та вимогам програми представники фонду самі вийдуть на зв'язок для надання виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Карітас у Полтавській області надає допомогу громадянам, які переїхали в інші регіони через війну. Кошти призначені для найбільш вразливих категорій населення. На виплати можна буде купити тверде паливо на зиму. Зокрема, кошти доступні людям похилого віку.

Ще Новини.LIVE писали, що вкінці літа переміщені особи через війну зможуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Залежно від обставин громадяни з числа найбільш вразливих груп отримають виплати до 12 800 грн. Така можливість відкрита для жителів міста Вінниця.