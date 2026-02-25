Зарплати держслужбовців — мінімальні оклади, премії та надбавки у березні

Гроші та підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року працівники державної служби отримають право на нарахування мінімальних окладів за оновленими правилами. Відомо, які передбачаються розміри надбавок за ранг з вислугою та особливості гарантованого преміювання.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на закон №4282.

Мінімальні оклади держслужбовців у березні

У березні працівники на держслужбі отримають підвищені цього року посадові оклади. Показник прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2026 році переглянули.

Згідно з правилами, мінімальні оклади держслужбовців повинні становити щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму.

З січня показник зріс до 3 328 грн (раніше було 3 028 грн). Якщо підрахувати в цифрах, то у березні мінімальний оклад дорівнюватиме 3 328 грн х 2,5 = 8320 грн.

Водночас, максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може перевищувати 15 мінімальних окладів для держслужбовців місцевого рівня.

Розміри премій, на які зможуть претендувати держслужбовці

В Україні преміювання державних службовців відбувається також по-новому. Якщо раніше премія не мала меж, то нині вона є гарантованою складовою системи оплати праці.

Згідно зі ст. 50 закону №889, держслужбовцям, які за результатом оцінювання мали відмінну оцінку, передбачається премія. За оновленими правилами, загальний розмір премій (щомісячна/квартальна/річна) не може бути вищим за 30% фонду сталої зарплатні службовця.

Працівники на держслужбі можуть мати різний розмір премій, оскільки залежить від індивідуальної сталої заробітної плати. Тому вищий посадовий оклад, надбавки за вислугу років і ранг гарантуватимуть більшу премію.

Загалом цьогоріч премії за підсумком службової діяльності стали вищі за рахунок підвищення рівня окладів. У попередні роки їх не переглядали.

Які передбачені надбавки на держслужбі

Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців у 2026 році перебувають на такому рівні:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Також передбачена надбавка за вислугу років на держслужбі, що встановлюється на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більше 30% окладу.

Окрім того, можлива грошова допомога у разі виходу у щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних у розмірі середньомісячної зарплати.

Раніше ми розповідали, що у парламенті депутати мають розглянути проєкт закону, що докорінно змінить підхід у формуванні зарплати. Очікується запровадження єдиних принципів оплати праці.

Ще повідомлялося, кому з працівників аварійно-відновлювальних бригад нададуть додаткові 20 тис. грн до зарплати. Наприкінці зими правила надання такої фінпідтримки підкоригували.