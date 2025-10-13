Відео
Україна
Винагороди до 200% від окладу — кому оновлять зарплати

Винагороди до 200% від окладу — кому оновлять зарплати

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:30
Заробітні плати в Україні — кому почнуть доплачувати по 200% від окладу у 2025 році
Бухгалтер з калькулятором в офісі. Фото: Freepik

Працівники Служби судової охорони почнуть отримувати під час воєнного стану доплати від 50% до 200% посадового окладу. Такий підхід у нарахуванні виплат діятиме на територіях бойових дій залежно від рівня небезпеки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Читайте також:

Детальніше про нові виплати у Службі судової охорони 

За даними Мельничука, уряд установив на час воєнного стану співробітникам Служби судової охорони виплату додаткової винагороди у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спезваннями та надбавками за стаж відповідної служби.

Вони передбачені для тих, служба яких відбувається на територіях, що включені до переліку територій, де тривають чи тривали бойові дії або тимчасово окупованих, що затверджує Мінрозвитку.

Згідно із затвердженими правилами, виплачуватиметься додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу, враховуючи оклад за спецзваннями та надбавками за стаж служби:

  1. У розмірі 50% — в районах ймовірних бойових дій, для яких не визначено дату їх припинення.
  2. У розмірі 100% — в районах активних бойових дій та територіях, де функціонують державні електронні інформресурси, для яких не визначено дату завершення бойових дій.
  3. У розмірі 200% — в районах активних бойових дій та в районах, де функціонують державні електронні інформресурси, для яких не встановлено кінцеву дату бойових дій, під час інтенсивних обстрілів, у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли упродовж доби відбувалися відповідні обстріли.

Додаткову винагороду встановлюють співробітникам Служби судової охорони щомісячно пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (не враховуючи перебування у відпустці/на лікуванні).

Оновлення переліку ТОТ і територій бойових дій 

У вересні Міністерство розвитку громад та територій внесло зміни до списку територій, де ведуться/велися бойові дії, або окупованих РФ.

Відповідні зміни торкнулися Донецької, Дніпропетровської областей, Херсонської та Харківської областей.

Наприкінці лютого цього року Мінрозвитку затвердило список таких територій. Відповідно до документа, території поділяються на:

  • Території, де ведуться/велися бойові дії:

- ймовірні бойові дії;

- активні бойові дії;

- активні бойові дії, де функціонують державні електронні інформресурси.

  • Тимчасово окуповані РФ території України.

Раніше ми писали, на які виплати зможуть розраховувати військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань у листопаді. Зокрема, відомо, які передбачені доплати та компенсації наступного місяця.  

Ще розповідали, що деяким педагогам подвоїли доплати у дев'яти регіонах. Більші суми працівники сфери освіти зможуть отримати з жовтня 2025 року.  

зарплати виплати робота гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
