Середня зарплата в Україні — як змінилися доходи працівників (інфографіка)

У серпні 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні. Попри загальне зниження, ситуація відрізняється залежно від регіону — у більшості областей спостерігається спад, проте є й винятки.

Де найвищі зарплати

Згідно з даними Державної служби статистики за серпень 2025 року, за цим показником традиційно лідирує Київ із середньою зарплатою штатних працівників 39 535 грн. Друге місце посіла Луганська область — 32 541 грн, а замикає трійку Дніпропетровська область — 26 779 грн.

Також вище за середній показник по країні демонструють:

Київська область — 25 963 грн;

Запорізька область — 24 681 грн;

Донецька область — 24 187 грн.

Регіони з найнижчими зарплатами

Найменші середні зарплати зафіксовані у:

Чернівецькій області — 18 451 грн;

Кіровоградській області — 18 778 грн;

Тернопільській області — 19 837 грн.

В решті регіонів середня зарплата коливається в межах 20 173-23 436 грн.

Як змінилася середня зарплата в регіонах

Серпень продемонстрував різноспрямовану динаміку, порівняно з липнем. В абсолютній більшості областей зафіксоване зниження середньої зарплати, проте масштаби падіння суттєво різняться.

Найбільший спад спостерігався у Луганській (–5,8%), Івано-Франківській (–5,2%) та Закарпатській (–4,3%) областях.

Найменше падіння зафіксоване у Запорізькій області (–0,1%), На Київщині (–0,2%) та Тернопільщині (–0,9%). Тут ситуація залишається відносно стабільною.

Єдиний регіон зі зростанням — Чернігівська область, де зарплата зросла на 1,9% від липневого показника і склала 20 289 грн.

Загалом у розрізі регіонів ситуація з середньою зарплатою у серпні була такою:

м. Київ — 39 535 грн (-2,5% щодо липня);

Луганська область — 32 541 грн (-5,8%);

Дніпропетровська — 26 779 грн (-2,3%);

Київська — 25 963 грн (-0,2%);

Запорізька — 24 681 грн (-0,1%);

Донецька — 24 187 грн (-0,8%);

Львівська — 23 436 грн (-3,1%);

Миколаївська — 23 174 грн (-2,0%);

Херсонська — 22 823 грн (-2,6%);

Полтавська — 22 512 грн (-2,0%);

Рівненська — 22 467 грн (-1,2%);

Вінницька — 22 074 грн (-2,6%);

Сумська — 21 652 грн (-1,3%);

Харківська — 21 613 грн (-1,6%);

Закарпатська — 21 495 грн (-4,3%);

Волинська — 21 457 грн (-3,7%);

Хмельницька — 21 383 грн (-0,8%);

Одеська — 21 078 грн (-1,6%);

Житомирська — 20 879 грн (-3,4%);

Черкаська — 20 855 грн (-3,4%);

Чернігівська — 20 289 грн (+1,9%) ;

; Івано-Франківська — 20 173 грн (-5,2%);

Тернопільська — 19 837 грн (-0,9%);

Кіровоградська — 18 778 грн (-3,8%);

Чернівецька — 18 451 грн (-3,9%).

Варто зазначити, що між столицею та регіонами зберігається велика різниця в доходах громадян — зарплати у Києві більш ніж удвічі перевищують показники найменш оплачуваних областей.

