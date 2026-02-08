Пенсії в Україні — як і коли зараховують страховий стаж, набутий за кордоном

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році продовжують діяти оновлені правила щодо зарахування до страхового стажу періодів трудової діяльності за кордоном для майбутнього оформлення пенсії за віком. Така можливість доступна для осіб, які працюють в інших країнах, з якими в України укладені відповідні міжнародні договори.

Про те, як нині зараховується стаж за кордоном до пенсії, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Правила зарахування стажу для пенсії, набутого за кордоном

Згідно з нормами законодавства, якщо громадянин працював в державі, з якою в України укладено міжнародний договір (ратифікований парламентом), то відповідний трудовий період можуть включити до його загального страхового стажу. Це дасть змогу визначити право на оформлення пенсії за віком, згідно із законом № 1058-ІV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для зарахування іноземного стажу громадяни, у яких нема його в достатній кількості в Україні (відповідно до статті 26 закону), але працювали за межами країни, повинні подати спеціальну заяву на оформлення пенсії разом із підтвердними документами.

За їх відсутності або якщо такі документи не дадуть змоги точно підтвердити періоди роботи фахівці Пенсійного фонду упродовж п'яти робочих днів після отримання заяви з усіма необхідними документами мають звернутися до Міністерства закордонних справ. Своєю чергою, відомство зобов'язане скерувати упродовж п'яти робочих днів офіційний запит дипломатичними каналами у відповідний пенсійний орган іноземної країни для надання підтвердної документації.

У разі, якщо обмін даними між українським ПФУ і відповідною іноземною установою неможливий, то запит мають надіслати після поновлення можливості для обміну.

Документи з підтвердженням трудової діяльності, отримані з-за кордону, в Україні можуть визнаватися дійсними за умови легалізації.

Коли може бути зарахований стаж

Періоди роботи за кордоном можуть зарахувати до загального страхового стажу в календарному обчисленні одразу після надходження підтвердної документації територіальним органом Пенсійного фонду. Це дасть змогу визначити право на оформлення пенсії за віком.

У разі, якщо документи з іншої країни надійдуть пізніше ніж через три місяці після подання запиту на пенсію, днем прийняття такої заяви буде вважатися дата отримання документів від іноземної країни.

Якщо ПФУ отримає підтвердження щодо наявності іноземного страхового стажу, а громадянин ще не подав заяву на пенсію, то його мають поінформувати про необхідність звернення для оформлення пенсійних виплат.

Раніше ми писали, хто з українців отримає надбавки у 20% до пенсії. Йдеться про доплату, передбачену для громадян, які мешкають у певних районах.

Також повідомлялося, хто з 1 березня отримуватиме 12,81 тис. грн на місяць. Очікується зростання мінімальної пенсії для родин загиблих та зниклих безвісти військових.