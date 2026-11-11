Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році частина пенсіонерів може отримувати додаткові гроші. Для одних виплати призначають автоматично, іншим потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи. Допомога передбачена людям старшого віку, працюючим пенсіонерам із додатковим стажем, непрацюючим громадянам із дітьми на утриманні та багатодітним матерям.

Про додаткові виплати для пенсіонерів розповіли "Факти", передають Новини.LIVE.

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Які вікові доплати передбачені для пенсіонерів

У 2026 році пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату залежно від віку. Її призначають автоматично, якщо людина досягла 70 років, а розмір її пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Сума компенсації залежить від вікової категорії:

300 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

456 грн — від 75 до 80 років;

570 грн — для людей віком понад 80 років.

Ці доплати не сумуються. Коли пенсіонер переходить до наступної вікової категорії, розмір виплати змінюється відповідно до встановленої суми.

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Якщо 70 років людині виповнилося, наприклад, 20 числа, доплату за цей місяць розрахують лише за дні від дня народження до кінця місяця. Повну суму почнуть виплачувати з наступного місяця.

Доплати за стаж

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок виплат за додатковий страховий стаж.

Для цього після призначення пенсії або попереднього перерахунку потрібно накопичити щонайменше 24 місяці страхового стажу. Якщо людина набрала менше стажу, перерахунок також можливий, коли від попереднього минуло не менш як два календарні роки.

Під час перерахунку Пенсійний фонд України враховує додатковий стаж. Водночас показник заробітної плати може залишитися незмінним.

Сума підвищення залежить від кількості додаткових місяців стажу та зарплати, з якої сплачували страхові внески. ПФУ порівнює два варіанти:

врахування лише додаткового страхового стажу;

врахування додаткового стажу разом із заробітком після призначення пенсії або попереднього перерахунку.

Пенсіонеру застосовують варіант, який є вигіднішим.

Також важливо вчасно подати заяву. Якщо звернутися до 15 числа включно, пенсію перерахують із першого числа поточного місяця. Якщо подати документи після 15 числа, новий розмір виплат встановлять із першого числа наступного місяця.

Надбавки за дітей

Непрацюючі пенсіонери можуть отримувати додаткові гроші за неповнолітніх дітей, які перебувають на їхньому утриманні.

Виплату призначають за кожну дитину віком до 18 років. Для її оформлення потрібно підтвердити, що пенсіонер забезпечує дитину.

Зокрема, необхідно подати:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

документи, які підтверджують її перебування на утриманні.

Якщо пенсіонер офіційно влаштується на роботу або зареєструється фізичною особою-підприємцем, доплату припинять. Також виплату більше не нараховуватимуть після того, як дитині виповниться 18 років.

Доплата багатодітним матерям

Додаткову виплату передбачили для матерів, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох або більше дітей.

Таку допомогу призначають відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Її розмір залежить від кількості дітей і визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2 595 грн. Доплата багатодітним матерям може дорівнювати від 35% до 40% прожиткового мінімуму.

Зокрема, жінки, які виховали п'ятьох дітей, отримують додатково 908 грн на місяць. Матерям десятьох і більше дітей передбачена максимальна доплата — 1 038 грн.

Виплати чорнобильцям

Окрему допомогу можуть отримувати деякі непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Йдеться про громадян, які проживали на територіях безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Для призначення виплати враховують проживання на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

У 2026 році розмір щомісячної доплати становить 2 595 грн.

Якщо необхідних даних про людину немає в державних реєстрах, підтвердити право на допомогу можна через спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях.

Такий механізм передбачений, зокрема, для людей, які втратили паспорт, не мають даних про місце проживання в державних реєстрах, змінювали адресу або жили з батьками без окремої реєстрації.

Документи для підтвердження права на виплату за цим механізмом можна було подати до 30 вересня 2026 року.

Допомога на опалення

Перед опалювальним сезоном також передбачаються окремі програми грошової допомоги українцям. Зокрема, йдеться про кошти на придбання палива для опалення.

Така підтримка особливо важлива для жителів прифронтових громад і населених пунктів, які постраждали від війни.

Водночас умови отримання допомоги, перелік громадян і порядок виплат залежать від конкретної програми та організації, яка її фінансує.

Пенсіонерам, які потребують підтримки перед зимою, варто стежити за оголошеннями Пенсійного фонду, місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій.

Кому виплачують гроші до Дня Незалежності України

Ще одна форма підтримки — щорічна разова допомога до Дня Незалежності України. Її виплачують у серпні, а сума залежить від статусу отримувача.

Зокрема, передбачені такі виплати:

від 2 700 до 3 100 грн — людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, які отримали інвалідність. Сума залежить від групи інвалідності;

1 000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів і дітям, які народилися в таких місцях;

3 100 грн — громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

650 грн — членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружинам і чоловікам померлих людей з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не одружилися повторно;

450 грн — учасникам війни, колишнім в'язням концентраційних таборів, людям, яких насильно вивозили на примусові роботи, а також дітям партизанів і підпільників.

Розмір допомоги визначається відповідно до категорії отримувача та його статусу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які пільги доступні українським пенсіонерам. Зокрема вони можуть розраховувати на безплатний проїзд у певних видах транспорту, ліки зі знижкою або без оплати, звільнення від земельного податку та інші переваги. Частина пільг доступна автоматично, а для отримання деяких потрібно відповідати встановленим вимогам.

Також Новини.LIVE писали, що частина українців може залишитися без пенсійних виплат. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами інвалідності. Їм потрібно підтвердити своє право на державну підтримку.