Курс долара зростає — як реагує Нацбанк в рамках підтримки гривні

Будівля НБУ. Фото: Bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня підвищив офіційний курс американської валюти до 41,21 грн/дол. (+0,10 грн). Водночас, фіксують скорочення структурного дефіциту валюти на міжбанківському валютному ринку.

Про це свідчать дані НБУ.

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Підтримка курсу нацвалюти НБУ

Як зазначається, НБУ упродовж тижня 12-16 серпня поточного року продав на міжбанківському валютному ринку менше валюти для підтримки гривні. Йдеться про обсяг у 518,60 млн дол., що на 4% менше, ніж тижнем раніше. Перед тим було продано 540,95 млн дол.

Водночас, обсяг продажу перебуває на рівні нижче середнього за тиждень з початку 2024 року у 570 млн дол.

Загалом з початку цього року Нацбанк продав на міжбанку 19 млрд дол., що менше за міжнародну допомогу, надану Україні з початку року, обсягом 24,5 млрд дол. Як відомо, у серпні Україна отримала перший цьогоріч транш допомоги від Сполучених Штатів на суму 3,9 млрд дол., а також 4,2 млрд євро від Європейського Союзу.

Валютні інтервенції на міжбанку

Дані з міжбанку. Джерело: НБУ

За офіційними даними, за перші сім місяців року долар подорожчав на 8%. На початку року американська валюта коштувала 38 гривень, а в серпні — 41,21.

Контрольовані коливання курсу долара

Раніше у Національному банку зазначали, що регулятор спеціально допускає помірні коливання валютного курсу, зважаючи на попит і пропозицію у певних рамках.

"Ми толеруємо гнучкість — помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності", — пояснили в НБУ.

Там наголосили, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, адже саме це дає відчуття валютного ризику, що загалом покращує адаптивність економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ранок 19 серпня долар США трішки здорожчав, вартість євро майже не змінилась, а польській злотий додав до вартості. У будь-якому разі всі ці коливання не можна назвати значними.

Також ми писали, що станом на кінець літа 2024 року, Національний банк оцінив ситуацію на валютному ринку. Регулятор цілком допускає, що курс долара піде не тільки в бік підвищення, а й зниження.