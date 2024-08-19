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Курс іноземної валюти на сьогодні — долар та злотий дорожчають, а євро стабільний

19 серпня 2024 09:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Курс валют сьогодні 19 серпня — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні
Люди біля пункту обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На ранок 19 серпня, долар США трішки здорожчав, вартість євро майже не змінилась, а польській злотий додав до вартості. В будь-якому разі всі ці коливання не можна назвати значними. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара

Курс американського долара станом на 19 серпня встановлено на рівні: 41,21 (+0,08)

Курс євро

Офіційний курс євро, як затвердив Нацбанк, становить 45,29 (-0,01).

Курс злотого

За НБУ курс злотого у четвер становить 10,60 (+0,02).

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Курс валют від Нацбанку. Фото: Скриншот

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара майже не змінилась. Валюта коштує в середньому у купівлі — 41,30, у продажу — 41,41.

Курс євро в обмінниках

Євровалюта помітно зросла. В середньому купівля євро становить — 45,43, а продаж — 45,60.

Курс злотого в обмінниках

Вартість польського злотого на готівковому ринку теж піднялась — 10,50, в продажі — 10,60.

Курс долара в банках

За даними Finance.ua, у ПриватБанку долар купують — за 40,85, продають — за 41,45. Райффайзен Банк купує цю валюту — за 40,90, продає — за 41,37. В Ощадбанку вартість долара під час купівлі становить — 41,05, а під час продажу — 41,70. Укрсиббанк купує долар — за 40,85, а продає — за 41,40. Ціна на американську валюту в Universal Bank при купівлі — 40,35, при продажу — 41,35.

Курс євро в банках

Водночас вартість євровалюти в ПриватБанку під час купівлі — 44,50, під час продажу — 45,50. У Райффайзен Банку євро купують — за 45,00, а продають — за 45,48. Ощадбанк купує цю валюту — за 44,85, а продає — за 45,75. Укрсиббанк купує євро — за 44,75, а продає за 45,65. Ціна на євро в Universal Bank при купівлі 43,85, при продажу — 45,35.

Курс злотого в банках

Тим часом курс польського злотого в ПриватБанку під час купівлі — 10,48, а під час продажу — за 10,65. Райффайзен Банк купує цю валюту за — 9,50, а продає — за 10,90. В Ощадбанку злотий купують — за 9,95, а продають — за 10,55. Укрсиббанк та Universal Bank сьогодні операції з польським злотим не проводять.

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Курс валют в різних банках. Фото: Скриншот

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, що станом на кінець літа 2024 року, Національний банк України (НБУ) оцінив ситуацію на валютному ринку. Регулятор цілком допускає, що курс долара піде не тільки в бік підвищення, а й зниження.

В інтерв'ю "Економічній правді" керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, оскільки це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

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