Курс валют 9 вересня — долар та євро дешевшають

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках трохи здешевшав 9 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс американської валюти у бік зниження.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Курс долара, євро та злотого

Національний банк встановив на 9 вересня офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,01 грн (-0,07);

євро — 45,55 грн (-0,03);

злотий — 10,64 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 41,30 грн, у продажу — 41,38 грн. Євровалюта у купівлі коштує — 45,80 грн, у продажу — 45,96 грн.

ПриватБанк долар купує за 40,70 грн, продає — 41,30 грн. У Райффайзен Банку купують за 40,80 грн, продають — за 41,24 грн. В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 40,85 грн, під час продажу — 41,45 грн (+0,10).

Курс долара в українських банках

Джерело: Мінфін

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,25 грн, у продажу — 41,34 грн. Євровалюта у купівлі коштує 45,83 грн, у продажу — 46,00 грн.

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Нагадаємо, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що в бюджеті на цей рік передбачений середньорічний курс — 40,7 гривні до 1 долар США.

За його словами, у першій половині 2024 року бюджет був виконано з цифрою, що не перевищує 40,7. Наразі ця цифра є приблизною.

"У 2025 році у нас середньорічний курс буде десь 42 з хвостиком невеличким. Це те, що закладено в бюджетну декларацію, яка була прийнята на минулому тижні. Ось вам приблизно сценарій, за яким будуть розгортатися у нас події", — додав Пендзин.