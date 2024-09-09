Курс валют 9 вересня — долар та євро дешевшають

НБУ та банки знизили курс основних валют — вже відомі свіжі ціни на долар, євро та злотий
Курс долара у банках та обмінниках трохи здешевшав 9 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс американської валюти у бік зниження.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.
Курс долара, євро та злотого
Національний банк встановив на 9 вересня офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,01 грн (-0,07);
- євро — 45,55 грн (-0,03);
- злотий — 10,64 грн (-0,02).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 41,30 грн, у продажу — 41,38 грн. Євровалюта у купівлі коштує — 45,80 грн, у продажу — 45,96 грн.
ПриватБанк долар купує за 40,70 грн, продає — 41,30 грн. У Райффайзен Банку купують за 40,80 грн, продають — за 41,24 грн. В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 40,85 грн, під час продажу — 41,45 грн (+0,10).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,25 грн, у продажу — 41,34 грн. Євровалюта у купівлі коштує 45,83 грн, у продажу — 46,00 грн.
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Нагадаємо, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що в бюджеті на цей рік передбачений середньорічний курс — 40,7 гривні до 1 долар США.
За його словами, у першій половині 2024 року бюджет був виконано з цифрою, що не перевищує 40,7. Наразі ця цифра є приблизною.
"У 2025 році у нас середньорічний курс буде десь 42 з хвостиком невеличким. Це те, що закладено в бюджетну декларацію, яка була прийнята на минулому тижні. Ось вам приблизно сценарій, за яким будуть розгортатися у нас події", — додав Пендзин.
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