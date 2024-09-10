Курс долара, євро та злотого сьогодні 10 вересня

Чоловік говорить по телефону біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют на сьогодні, 10 вересня вкотре змінився. Згідно даним НБУ, долар подорожчав, а євро та польській злотий стали дешевшими.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Офіційний курс валют

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,09 грн (+0,08);

євро — 45,35 грн (-0,17);

злотий — 10,60 грн (-0,04).

Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,36 – 41,42 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,72 – 45,88 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,61 – 10,70 грн.

Курс валют в банках

В банках України сьогодні курс валют наступний. ПриватБанк купує долар за 40,77 (0,00) грн, продає за 41,37 (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,85 (0,00), а під час продажу — 41,27 (-0,01). Ощадбанк купує долар за 41,10 (-0,10), продає — за 41,60 (0,00). Водночас, Укрсиббанк купує американську валюту за 40,90 (-0,05) грн, а продає за — 41,50 (0,00). В Universal Bank долар при купівлі коштує 40,30 (-0,10) грн, у продажу — 41,30 (-0,10).

Тепер перейдемо до євровалюти. Сьогодні ПриватБанк купує євро за 44,95 (0,00) грн, продає за 45,95 (0,00). Євро під час покупки в Райффайзен Банку коштує 45,00 (0,00), а під час продажу — 45,85 (+0,05). Ощадбанк сьогодні купує євро за 45,25 (0,00), продає — за 46,15 (0,00). Укрсиббанк купує євровалюту за 45,35 (+0,10) грн, а продає за — 46,20 (+0,10). В Universal Bank євро при купівлі коштує 44,35 (-0,05) грн, а у продажу — 45,85 (-0,05).

Конвертер валют

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Прогноз курсу долара

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до кінця тижня курс долара в українських банках коливатиметься від 40,70 до 41,65 грн за долар, а в обмінниках фінансових компаній — від 40,75 до 41,60 грн за долар.

За його оцінкою, НБУ й надалі майже щоденно буде здійснювати валютні інтервенції на міжбанківському ринку, продаючи долар для задоволення попиту на іноземну валюту.