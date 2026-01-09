Долар на чорному ринку маневрує — за яким курсом можна здати та купити валюту

Пачка доларів в руках. Фото: Unsplash

Гривня продовжує дешевшати відносно долара — у п'ятницю, 9 січня, Нацбанк України підвищив курс американської валюти ще на 27 копійок — до 42,9904 грн/дол. Здорожчав долар і у банках — до 43,35 грн у продажу (+10 копійок) та 42,80 грн у купівлі (+15 копійок).

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на готівковому ринку.

Реклама

Читайте також:

За скільки продають і купують долари на чорному ринку

Вранці п'ятниці, 9 січня, долар на чорному ринку стартував з досить високих позначок, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України". Приватники пропонували американську валюту по 43,426 грн/ дол., а купувати були готові по 43,218 грн/дол.

Близько 10:00 долар перетнув ці показники й здорожчав до 43,429 грн та 43,238 відповідно. Проте після цього почав різко падати.

Найдешевша пропозиція на чорному ринку фіксувалася о 12:30:

продаж — 43,329 грн/дол.;

купівля — 43,180 грн/дол.

По обіді долар почав просуватися вгору, але досить повільними темпами. Десь о 15:00 курс у продажу зріс до 43,375 грн/дол., а у купівлі — до 43,238 грн.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Варто зазначити, що для п'ятниці така ситуація є доволі нетиповою. Адже наприкінці тижня на чорному ринку часто відбуваються сплески. Проте до кінця доби долар ще має час оговтатися, тож охочим здати чи купити валюту варто слідкувати за даними моніторингових ресурсів.

Чи вигідно купувати долари у січні 2026 року

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ефірі Ранок.LIVE розповів, що нинішні коливання курсу валют мають тимчасовий характер. Вони спричинені насамперед сукупністю факторів, характерних для завершення року. Йдеться про зменшення валютних надходжень та відскок після масових платежів.

"Традиційно десь кінець лютого, березень має бути періодом стабілізації й, можливо, навіть певного подорожчання гривні, тому що тут має відбутися повернення валютного виторгу для сплати квартальних податків", — зазначив він.

Експерт вважає, що не варто приймати імпульсивні рішення щодо конвертації гривні в іноземну валюту, особливо якщо йдеться про короткострокові заощадження. Адже зараз спостерігається досить суттєвий розрив між офіційним курсом та курсом на готівковому ринку.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк встановив новий рекордний курс євро.

Також дізнавайтеся, яку суму доларів чи євро можна вивозити за кордон.