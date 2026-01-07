Відео
Головна Фінанси НБУ наклав штрафи на п’ять банків за порушення фінмоніторингу

НБУ наклав штрафи на п’ять банків за порушення фінмоніторингу

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 17:15
Ощадбанк, банки Порошенка і Тігіпка отримали мільйонні штрафи від НБУ — причини
Будівля Нацбанку України. Фото: НБУ

Нацбанк України наприкінці 2025 року застосував штрафи до п’яти банків. Під санкції потрапили як державні установи, так і банки, пов’язані з відомими бізнесменами та політиками.

Йдеться про порушення у сфері фінансового моніторинингу та валютного нагляду, повідомила пресслужба Національного банку України.

Рекордний штраф — у банка Порошенко

Найбільший штраф отримав Міжнародний інвестиційний банк. Установа, власником якої є експрезидент Петро Порошенко, була оштрафована на 13,51 млн грн за "неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та проблеми з перевіркою клієнтів".

Окремо банк сплатить ще 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду — зокрема через несвоєчасне надання документів і відповідей на запити НБУ.

Банк Тігіпка та державні установи

Штраф у 10 млн грн отримав Таскомбанк, що належить бізнесмену і екс-міністру Сергію Тігіпку. Державний Ощадбанк оштрафували на 5,5 млн грн. Ще один державний банк — Мотор-Банк — отримав штраф у розмірі 3 млн грн.

Регулятор вказав на системні недоліки у впровадженні ризикоорієнтованого підходу в роботі з клієнтами.

Найменший штраф — у "Клірингового дому"

Найменше фінансове стягнення, лише 200 тисяч гривень, НБУ наклав на "Кліринговий дім". Йдеться про окремі порушення вимог фінансового моніторингу.

В повідомлені НБУ підкреслюється, що всі рішення ухвалювалися за результатами перевірок і не мають вибіркового характеру — санкції застосовують як до державних, так і до приватних банків.

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
