Ощадбанк, банки Порошенка і Тігіпка отримали мільйонні штрафи від НБУ — причини

НБУ наклав штрафи на п’ять банків за порушення фінмоніторингу
Нацбанк України наприкінці 2025 року застосував штрафи до п’яти банків. Під санкції потрапили як державні установи, так і банки, пов’язані з відомими бізнесменами та політиками.
Йдеться про порушення у сфері фінансового моніторинингу та валютного нагляду, повідомила пресслужба Національного банку України.
Рекордний штраф — у банка Порошенко
Найбільший штраф отримав Міжнародний інвестиційний банк. Установа, власником якої є експрезидент Петро Порошенко, була оштрафована на 13,51 млн грн за "неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та проблеми з перевіркою клієнтів".
Окремо банк сплатить ще 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду — зокрема через несвоєчасне надання документів і відповідей на запити НБУ.
Банк Тігіпка та державні установи
Штраф у 10 млн грн отримав Таскомбанк, що належить бізнесмену і екс-міністру Сергію Тігіпку. Державний Ощадбанк оштрафували на 5,5 млн грн. Ще один державний банк — Мотор-Банк — отримав штраф у розмірі 3 млн грн.
Регулятор вказав на системні недоліки у впровадженні ризикоорієнтованого підходу в роботі з клієнтами.
Найменший штраф — у "Клірингового дому"
Найменше фінансове стягнення, лише 200 тисяч гривень, НБУ наклав на "Кліринговий дім". Йдеться про окремі порушення вимог фінансового моніторингу.
В повідомлені НБУ підкреслюється, що всі рішення ухвалювалися за результатами перевірок і не мають вибіркового характеру — санкції застосовують як до державних, так і до приватних банків.
Раніше ми повідомляли, що у ПриватБанку змінилися правила надання послуг з січня 2026-го. Одна з послуг, що діяла в Україні та за кордоном, отримала новий тариф.
Також дізнайтеся, що робити, якщо помилково перерахували гроші на чужу картку та чому банк не може швидко повернути кошти без згоди отримувача.
Читайте Новини.LIVE!