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Головна Фінанси Долар може перевалити за 50 грн: експерт назвав дві умови

Долар може перевалити за 50 грн: експерт назвав дві умови

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 16:00
Що буде з курсом долара в Україні: експерт зробив прогноз до кінця року
Людина біля обмінника, долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Курс долара в Україні до кінця року може підскочити вище 50 гривень. Такий сценарій стане цілком реальним, якщо західні партнери перекриють грошову допомогу або суттєво загостриться ситуація на фронті.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

За словами експерта, сьогоднішня стійкість гривні в умовах тривалої війни — це унікальне явище. 

"Тут можна лише аплодувати Національному банку та уряду, які, попри повномасштабну агресію, примудряються підтримувати економіку в такому стабільному стані", — зазначив він.

Проте нинішні цифри в обмінниках повністю тримаються на двох речах: ситуації на фронті та західних траншах. Новий можливий наступ росіян миттєво штовхне курс угору, і долар може зрости до 47–48 грн.

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"Якщо Трамп щось утне або Європа відмовиться надавати нам фінансову допомогу в потрібних обсягах, то курс злетить більше 50 грн" — резюмував Руслан Чорний.

Обмінники б'ють рекорди: свіжі дані НБУ

Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив свіжу статистику від Нацбанку за травень 2026 року. Небанківські фінансові компанії зараз контролюють 66,1% усього ринку офіційного готівкового обміну. Це рекорд за останні вісім місяців.

Найчастіше в обмінниках купують саме долар — на нього припадає 72,5% операцій. Євро займає лише 22,7%, а на решту валют припало якихось 4,8%.

Травень показав шалений попит на готівку. Частка купленої в обмінниках валюти підскочила з 47,9% у квітні до 60,7% у травні. За місяць люди скупили там понад мільярд доларів (якщо точно — 1079,7 млн дол.).

Через обмінники пройшло 72,5% усього готівкового продажу в країні. Загалом населення здало валюти на 1079,4 млн дол.

Цікаво, що чиста купівля готівки через обмінні пункти за місяць становила лише 0,4 млн дол. Купівля і продаж майже повністю зрівнялися між собою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що курс євро в Україні вже майже два місяці тримає стабільність. Найближчим часом різких змін на валютному ринку не очікується, хоча через невелике послаблення долара євро може трохи втратити в ціні. 

Також Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку могли вигідно купити валюту через застосунок "Мобільний Ощад". Банк пропонував вигідніший курс для тих, хто відкрив валютну картку та здійснював обмін онлайн. 

 


 

транш курс долара валюта ситуація на фронті
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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