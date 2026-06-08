Що буде з курсом долара в Україні: експерт зробив прогноз до кінця року

Долар може перевалити за 50 грн: експерт назвав дві умови
Курс долара в Україні до кінця року може підскочити вище 50 гривень. Такий сценарій стане цілком реальним, якщо західні партнери перекриють грошову допомогу або суттєво загостриться ситуація на фронті.
Про це в ефірі Новини.LIVE розповів головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.
За словами експерта, сьогоднішня стійкість гривні в умовах тривалої війни — це унікальне явище.
"Тут можна лише аплодувати Національному банку та уряду, які, попри повномасштабну агресію, примудряються підтримувати економіку в такому стабільному стані", — зазначив він.
Проте нинішні цифри в обмінниках повністю тримаються на двох речах: ситуації на фронті та західних траншах. Новий можливий наступ росіян миттєво штовхне курс угору, і долар може зрости до 47–48 грн.
Те саме станеться, якщо Україна залишиться без зовнішнього фінансування.
"Якщо Трамп щось утне або Європа відмовиться надавати нам фінансову допомогу в потрібних обсягах, то курс злетить більше 50 грн" — резюмував Руслан Чорний.
Обмінники б'ють рекорди: свіжі дані НБУ
Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив свіжу статистику від Нацбанку за травень 2026 року. Небанківські фінансові компанії зараз контролюють 66,1% усього ринку офіційного готівкового обміну. Це рекорд за останні вісім місяців.
Найчастіше в обмінниках купують саме долар — на нього припадає 72,5% операцій. Євро займає лише 22,7%, а на решту валют припало якихось 4,8%.
Травень показав шалений попит на готівку. Частка купленої в обмінниках валюти підскочила з 47,9% у квітні до 60,7% у травні. За місяць люди скупили там понад мільярд доларів (якщо точно — 1079,7 млн дол.).
Через обмінники пройшло 72,5% усього готівкового продажу в країні. Загалом населення здало валюти на 1079,4 млн дол.
Цікаво, що чиста купівля готівки через обмінні пункти за місяць становила лише 0,4 млн дол. Купівля і продаж майже повністю зрівнялися між собою.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що курс євро в Україні вже майже два місяці тримає стабільність. Найближчим часом різких змін на валютному ринку не очікується, хоча через невелике послаблення долара євро може трохи втратити в ціні.
Також Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку могли вигідно купити валюту через застосунок "Мобільний Ощад". Банк пропонував вигідніший курс для тих, хто відкрив валютну картку та здійснював обмін онлайн.