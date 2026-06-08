Що буде з курсом долара в Україні: експерт зробив прогноз до кінця року

Людина біля обмінника, долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Курс долара в Україні до кінця року може підскочити вище 50 гривень. Такий сценарій стане цілком реальним, якщо західні партнери перекриють грошову допомогу або суттєво загостриться ситуація на фронті.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

За словами експерта, сьогоднішня стійкість гривні в умовах тривалої війни — це унікальне явище.

"Тут можна лише аплодувати Національному банку та уряду, які, попри повномасштабну агресію, примудряються підтримувати економіку в такому стабільному стані", — зазначив він.

Проте нинішні цифри в обмінниках повністю тримаються на двох речах: ситуації на фронті та західних траншах. Новий можливий наступ росіян миттєво штовхне курс угору, і долар може зрости до 47–48 грн.

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"Якщо Трамп щось утне або Європа відмовиться надавати нам фінансову допомогу в потрібних обсягах, то курс злетить більше 50 грн" — резюмував Руслан Чорний.

Обмінники б'ють рекорди: свіжі дані НБУ

Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив свіжу статистику від Нацбанку за травень 2026 року. Небанківські фінансові компанії зараз контролюють 66,1% усього ринку офіційного готівкового обміну. Це рекорд за останні вісім місяців.

Найчастіше в обмінниках купують саме долар — на нього припадає 72,5% операцій. Євро займає лише 22,7%, а на решту валют припало якихось 4,8%.

Травень показав шалений попит на готівку. Частка купленої в обмінниках валюти підскочила з 47,9% у квітні до 60,7% у травні. За місяць люди скупили там понад мільярд доларів (якщо точно — 1079,7 млн дол.).

Через обмінники пройшло 72,5% усього готівкового продажу в країні. Загалом населення здало валюти на 1079,4 млн дол.

Цікаво, що чиста купівля готівки через обмінні пункти за місяць становила лише 0,4 млн дол. Купівля і продаж майже повністю зрівнялися між собою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що курс євро в Україні вже майже два місяці тримає стабільність. Найближчим часом різких змін на валютному ринку не очікується, хоча через невелике послаблення долара євро може трохи втратити в ціні.

Також Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку могли вигідно купити валюту через застосунок "Мобільний Ощад". Банк пропонував вигідніший курс для тих, хто відкрив валютну картку та здійснював обмін онлайн.



