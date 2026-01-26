Пільги на комунальні послуги 2026 — кому з пенсіонерів держава гарантує допомогу

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українські пенсіонери наділені правом не платити за житлово-комунальні послуги (ЖКП) у разі виконання визначених законодавством норм. Йдеться про надання пільг для кількох категорій громадян.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для кого надають пільги на комунальні послуги

Згідно з чинними нормами законодавства, кілька груп громадян наділені державними гарантіями у питанні оплати житлово-комунальних послуг.

Пільги на комунальні послуги надаються людям пенсійного віку, які до виходу на заслужений відпочинок, працювали в сільській місцевості у соціально важливих сферах, а після завершення трудової діяльності продовжили там мешкати.

У списку пільгових категорій:

колишні вчителі, медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, державних і комунальних закладів культури.

Серед обов’язкових умов — щонайменше три роки страхового стажу на певній посаді та робота на ній на час виходу на пенсію.

У 2026 році ПФУ звертає увагу на середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика. Важливо, щоб він не перевищував в розрахунку на одну людину 4,66 тис. грн.

Як оформити пільги на комуналку

Для того, щоб оформити пільги, громадянин повинен перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Окремо потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду. Туди необхідно подати заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг чи на купівлю твердого палива або скрапленого газу.

Додатково потрібно подати документи з підтвердженням проживання в сільській місцевості. На основі цих даних ПФУ ухвалить рішення про призначення пільги.

Рішення про призначення пільги повинні ухвалити у термін до десяти робочих днів з моменту подання заяви.

