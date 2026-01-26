Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на комуналку 2026 — хто з пенсіонерів може не платити

Пільги на комуналку 2026 — хто з пенсіонерів може не платити

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 08:50
Пільги на комунальні послуги 2026 — кому з пенсіонерів держава гарантує допомогу
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українські пенсіонери наділені правом не платити за житлово-комунальні послуги (ЖКП) у разі виконання визначених законодавством норм. Йдеться про надання пільг для кількох категорій громадян.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Для кого надають пільги на комунальні послуги

Згідно з чинними нормами законодавства, кілька груп громадян наділені державними гарантіями у питанні оплати житлово-комунальних послуг. 

Пільги на комунальні послуги надаються людям пенсійного віку, які до виходу на заслужений відпочинок, працювали в сільській місцевості у соціально важливих сферах, а після завершення трудової діяльності продовжили там мешкати.

У списку пільгових категорій:

  • колишні вчителі, медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, державних і комунальних закладів культури.

Серед обов’язкових умов — щонайменше три роки страхового стажу на певній посаді та робота на ній на час виходу на пенсію.

У 2026 році ПФУ звертає увагу на середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика. Важливо, щоб він не перевищував в розрахунку на одну людину 4,66 тис. грн.

Як оформити пільги на комуналку

Для того, щоб оформити пільги, громадянин повинен перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Окремо потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду. Туди необхідно подати заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг чи на купівлю твердого палива або скрапленого газу.

Додатково потрібно подати документи з підтвердженням проживання в сільській місцевості. На основі цих даних ПФУ ухвалить рішення про призначення пільги.

Рішення про призначення пільги повинні ухвалити у термін до десяти робочих днів з моменту подання заяви.

Раніше повідомлялося, що через підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та соцвиплат частина громадян може втратити право на пільги. Відомо, кому можуть скасувати знижки на оплату комуналки. 

Також ми писали, що в ПФУ громадяни повинні інформувати про обставини, що можуть впливати на право на житлову субсидію. На це дають 30 днів. 

комунальні послуги пенсіонери пільги гроші допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації