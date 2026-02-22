Додаткові відпустки для військовослужбовців — чи зберігається грошове забезпечення

Виплати військовим під час додаткової відпустки. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Окремі категорії військовослужбовців мають право на додаткові відпустки. Проте виплати під час відпочинку зберігаються не в усіх випадках — це залежить від статусу захисника.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передають Новини.LIVE.

Хто має право на додаткову відпустку

Відповідно до законодавства, додаткова відпустка надається трьом категоріям військовослужбовців:

Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни — 14 календарних днів на рік. Військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — до 21 календарного дня на рік. Учасникам війни — до 14 календарних днів на рік.

До відпустки окремо додається час на дорогу в межах України — до 2 діб в один бік. Ці дні не зараховуються до тривалості самої відпустки.

Як оплачується період відпустки

Під час додаткової відпустки грошове забезпечення зберігається лише за учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.

Тоді як учасники війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які вирішили скористатися правом на відпустку, не отримують виплат за час відсутності.

Кому виплачують компенсацію за невикористану відпустку

Під час звільнення з військової служби однією з ключових соціальних гарантій є можливість отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.

Водночас право на такі виплати залежить від категорії відпустки. Компенсація нараховується лише за ті періоди відпочинку, які законодавством передбачені із збереженням грошового забезпечення.

Тобто, при звільненні компенсацію за невикористану додаткову відпустку отримують УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Натомість відпустки, що надаються учасникам війни та особам з особливими заслугами перед державою без виплати грошового забезпечення, не підлягають компенсації у разі звільнення.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада України готує зміни щодо відпусток військовослужбовців. Зокрема йдеться про святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі. Їх планують додавати до щорічної основної відпустки або компенсувати.

Також дізнавайтеся про важливі нюанси щодо оздоровчих виплат захисникам. Йдеться про те, коли саме вони нараховуються — під час вибуття у першу чи в другу частину основної відпустки.