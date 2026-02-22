Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Додаткові відпустки для військових — хто має право та як оплачуються

Додаткові відпустки для військових — хто має право та як оплачуються

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:30
Додаткові відпустки для військовослужбовців — чи зберігається грошове забезпечення
Виплати військовим під час додаткової відпустки. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Окремі категорії військовослужбовців мають право на додаткові відпустки. Проте виплати під час відпочинку зберігаються не в усіх випадках — це залежить від статусу захисника.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на додаткову відпустку

Відповідно до законодавства, додаткова відпустка надається трьом категоріям військовослужбовців:

  1. Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни — 14 календарних днів на рік.
  2. Військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — до 21 календарного дня на рік.
  3. Учасникам війни — до 14 календарних днів на рік.

До відпустки окремо додається час на дорогу в межах України — до 2 діб в один бік. Ці дні не зараховуються до тривалості самої відпустки. 

Як оплачується період відпустки

Під час додаткової відпустки грошове забезпечення зберігається лише за учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.

Тоді як учасники війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які вирішили скористатися правом на відпустку, не отримують виплат за час відсутності.

Кому виплачують компенсацію за невикористану відпустку

Під час звільнення з військової служби однією з ключових соціальних гарантій є можливість отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки. 

Водночас право на такі виплати залежить від категорії відпустки. Компенсація нараховується лише за ті періоди відпочинку, які законодавством передбачені із збереженням грошового забезпечення. 

Тобто, при звільненні компенсацію за невикористану додаткову відпустку отримують УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Натомість відпустки, що надаються учасникам війни та особам з особливими заслугами перед державою без виплати грошового забезпечення, не підлягають компенсації у разі звільнення. 

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада України готує зміни щодо відпусток військовослужбовців. Зокрема йдеться про святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі. Їх планують додавати до щорічної основної відпустки або компенсувати.

Також дізнавайтеся про важливі нюанси щодо оздоровчих виплат захисникам. Йдеться про те, коли саме вони нараховуються — під час вибуття у першу чи в другу частину основної відпустки.

виплати ЗСУ відпустка відпускні військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації