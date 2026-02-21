Кредитні пільги для військових — як оформити та на які позики не поширюються

Кредитні пільги для військових. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Військові усіх форм служби — контрактники, мобілізовані, резервісти — мають право на кредитні пільги. З першого дня призову вони можуть не сплачувати відсотки та штрафи за банківськими позиками.

Про порядок оформлення кредитних канікул та на які позики вони не поширюються, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Як працює та скільки діє кредитна пільга

Українські захисники на час проходження служби звільняються від сплати відсотків та штрафів за кредитами. Пільга також розповсюджується на дружин (чоловіків) військовослужбовців. Тобто банки не мають права нараховувати таким особам:

пеню;

штрафи;

відсотки за користування кредитом.

Термін дії пільги залежить від форми військової служби. Мобілізовані та резервісти можуть оформити так звані кредитні канікули вже з першого дня призову й користуватися ними до моменту звільнення. Місце несення служби при цьому не має значення — це може бути як лінія фронту, так і тилова частина.

Водночас для контрактників та тих, хто перебуває на інших видах служби, правила відрізняються. Вони можуть скористатися кредитною пільгою лише за умови участі у бойових діях або заходах з оборони (хоча б один день чи то в часи АТО та ООС, чи після 24 лютого 2022 року).

Військові-контрактники, які весь час служби перебували в тилу, скористатися кредитними канікулами не зможуть. Пільга також не доступна іноземцям та особам без громадянства.

На які кредити не поширюється пільга

Банки не можуть зупиняти нарахування відсотків, пені та штрафів за кредитами, які взяті для купівлі:

автомобілів;

житла (в тому числі недобудов);

енергетичного обладнання (фотоелектричних модулів, вітрових електроустановок з гібридними інверторами).

Йдеться про випадки, коли відсотки за такими позиками вже компенсує держава або треті особи.

Як військовому оформити кредитні канікули

Щоб призупинити нарахування відсотків, штрафів та пені за кредитом, військовослужбовець або його дружина має звернутися до банку з відповідною заявою та пакетом документів, в який входять:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка за формою 5 (про проходження служби);

витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не вказано вид служби);

свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Контрактникам, крім зазначеного, також треба додати довідку, яка підтверджує участь у бойових діях/заходах з оборони — форма 12 або 6. Усі ці документи видає військова частина

Раніше ми розповідали, що робити, якщо військова частина відмовляється видавати довідку форми 6, яка є одним з ключових документів для отримання статусу УБД. Саме у ній вказується, що військовослужбовець брав безпосередню участь у бойових діях.

Також дізнавайтеся, чому Пенсійний фонд може надто довго розглядати заяву на пільгу від УБД. Найчастіше це відбувається через те, що більшість заявників не знають про один важливий нюанс.