Пенсії для ветеранів війни в Україні — які розміри та умови виплат

В Україні ветеранам війни передбачені гарантовані державою кілька видів пенсійних виплат. Розмір та особливості призначення різняться для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони України.

Види пенсій та мінімальні розміри у 2025 році

За інформацією оборонного відомства, зокрема, військовослужбовці мають право на такі види пенсійних виплат:

пенсія за вислугу років — у розмірі від 50 до 70% суми грошового забезпечення (у залежності від вислуги років);

пенсії з інвалідності — у розмірі від 40 до 100% суми грошового забезпечення (впливають група та причина інвалідності).

Розмір пенсійних виплат військовослужбовців залежить від розміру грошового забезпечення на час появи права на пенсію.

Якщо у військовослужбовця є вислуга у 25 років і вище (незалежно від віку особи), то передбачена пенсія в розмірі 65% від місячного доходу (50% за наявність 20 років вислуги та по 3% за кожен додатковий рік).

Якщо військовому більш ніж 45 років і є 25 років стажу, з яких щонайменше половина становить військова служба/служба в силових структурах, то передбачені 50% від грошового забезпечення додатково по 1% за кожен рік понад 25 років страхового стажу.

Розмір максимальної пенсії дорівнює 70% від суми грошового забезпечення.

Рівень пенсії з інвалідності, якщо була отримана через причини, пов'язані з військовою службою, залежить від групи:

перша група — 100% від розміру грошового забезпечення;

друга група — 80% від розміру грошового забезпечення;

третя група — 60% від розміру грошового забезпечення.

Законодавство передбачає такі мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році:

перша група — 16,84 тис. грн;

друга група — 13,82 тис. грн;

третя група — 9,47 тис. грн.

Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності передбачений такий розмір пенсії — 5,53 тис. грн (разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями).

Що буде з пенсіями у 2026 році

У 2026 році очікується перерахунок пенсійних виплат. Перегляд запланований на 1 березня. Кабінет міністрів заклав на пенсійне забезпечення на наступний рік 1 трлн 27 млрд грн у проєкті бюджету. Також передбачається 251,3 млрд грн трансферту ПФУ, збільшення фінансування соцсфери, медицини та освіти.

Окрім того, Кабінет міністрів має намір урізати пенсії, більші за 25,95 тис. грн за рахунок коефіцієнтів, які стосуються тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів.

