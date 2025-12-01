Виплати родинам загиблих — на яку пенсію можуть розраховувати батьки військового

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовослужбовець загинув або зник безвісти, його родина отримує право на соціальні виплати у вигляді пенсії по втраті годувальника. Йдеться про тих родичів, які не можуть працювати та для яких заробіток військовослужбовця був основним джерелом фінансів для життя.

Новини.LIVE розповідають, на яку пенсію можуть розраховувати батьки загиблого військовослужбовця.

Хто має право на пенсію

Держава гарантує непрацездатним членам сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць, які перебували на їх утриманні, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника у розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", як пояснили фахівці "Українського центру з захисту прав людини".

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

діти, брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та якщо у них немає працездатних батьків;

батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком або є особами з інвалідністю;

дід і бабуся — у разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати;

дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Яку пенсію отримають батьки загиблого військового

Розмір виплати залежить від причини смерті годувальника.

Якщо смерть настала через поранення, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, призначається:

70% грошового забезпечення загиблого — батькам (одному з батьків) , дружині (чоловікові), одній дитині;

, дружині (чоловікові), одній дитині; 50% — коли право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім’ї, крім батьків, дружини/чоловіка.

Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

